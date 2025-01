Morto Paolo Vitelli, fondatore del gruppo Azimut-Benetti

Paolo Vitelli, fondatore del gruppo Azimut-Benetti, è scomparso tragicamente a 77 anni a seguito di un incidente domestico nella sua casa di Ayas, in Valle d’Aosta. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Brusson, Vitelli stava manovrando una serranda quando sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa. L’imprenditore torinese è deceduto sul colpo, rendendo inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, prontamente intervenuto sul posto.

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Si ipotizza che la caduta possa essere stata provocata da un malore improvviso o da uno scivolamento accidentale. Per fare luce sulla dinamica e sulle circostanze del decesso, il sostituto procuratore di Aosta ha disposto l’autopsia.

Paolo Vitelli è stato una figura di spicco nel panorama industriale italiano e internazionale. Nato a Torino nel 1947, nel 1969 fondò Azimut, azienda specializzata nella costruzione e commercializzazione di imbarcazioni di lusso. Quella che inizialmente era una piccola realtà si trasformò rapidamente in un colosso del settore nautico, grazie alla visione imprenditoriale di Vitelli. Nel 1985, con l’acquisizione dei cantieri Benetti, Azimut consolidò la propria posizione di leadership nel mercato globale, dando vita al gruppo Azimut-Benetti.

Sotto la guida di Vitelli, l’azienda si è espansa considerevolmente, contando oggi circa 2500 dipendenti e una rete produttiva articolata in sei cantieri situati in Italia e all’estero: Avigliana (Piemonte), Savona (Liguria), Viareggio e Livorno (Toscana), Fano (Marche) e Itajai, in Brasile. La gamma di imbarcazioni a marchio Azimut e Benetti spazia dai 9 ai 110 metri di lunghezza, con una produzione annuale che viene esportata per il 95% in oltre 70 Paesi.

L’impronta lasciata da Vitelli nel mondo della nautica di lusso è indelebile. I suoi yacht sono stati scelti da celebrità e personaggi di spicco internazionale. Tra i clienti più noti figurano il principe Ranieri di Monaco, il leggendario musicista David Bowie e il calciatore Cristiano Ronaldo, oltre a numerosi altri vip e imprenditori di fama mondiale.

Negli ultimi anni, Paolo Vitelli aveva progressivamente passato il testimone alla figlia Giovanna, che dal 2023 guida il gruppo con la stessa dedizione e spirito innovativo del padre. Sotto la sua direzione, Azimut-Benetti continua a crescere, mantenendo saldo il primato come una delle principali realtà globali nel settore della nautica di lusso.

La scomparsa di Paolo Vitelli rappresenta una grande perdita per l’industria e per l’intero Paese. La sua eredità imprenditoriale resterà viva attraverso le imbarcazioni che hanno fatto sognare intere generazioni di armatori e appassionati del mare. Lo riporta La Stampa.