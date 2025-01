La serata ha avuto inizio alle 22:30, quando Michielin è salita sul palco accolta da un caloroso applauso. L’artista ha proposto un repertorio che ha spaziato dai suoi brani più celebri alle ultime novità, coinvolgendo il pubblico in un crescendo di emozioni. Tra i momenti più apprezzati, l’esecuzione di “Nessun grado di separazione” e “Io non abito al mare”, che hanno fatto cantare e ballare i presenti.

L’atmosfera festosa è stata arricchita da un’impeccabile organizzazione tecnica, con un sistema audio e luci di alta qualità che ha valorizzato la performance dell’artista. La sicurezza dell’evento è stata garantita dalla presenza discreta ma efficace delle forze dell’ordine e dei volontari, assicurando una serata serena per tutti i partecipanti.

Allo scoccare della mezzanotte, Francesca Michielin ha guidato il conto alla rovescia, accompagnata da spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Foggia, segnando l’inizio del 2025. Il concerto è proseguito con ulteriori brani, mantenendo alta l’energia e l’entusiasmo del pubblico fino a tarda notte.

La scelta di Piazza Cavour come location per il concerto di Capodanno si è rivelata vincente, offrendo uno spazio ampio e accogliente nel cuore della città. L’evento è stato trasmesso in diretta televisiva su Telenorba, permettendo anche a chi non ha potuto partecipare di vivere l’emozione della serata.

L’assessora alla Cultura, Alice Amatore, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di momenti di condivisione e aggregazione per la comunità foggiana. Ha inoltre ringraziato tutte le realtà locali e regionali che hanno collaborato alla realizzazione del cartellone natalizio, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città.

Il concerto di Francesca Michielin ha rappresentato il culmine di una serie di iniziative che hanno animato Foggia durante le festività natalizie, confermando la vitalità culturale della città e la sua capacità di attrarre eventi di grande rilevanza. L’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini sono stati testimonianza di una comunità unita e desiderosa di vivere appieno le occasioni di festa e condivisione.