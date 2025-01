2025 Manfredonia, sindaco La Marca: "Abbiate il coraggio di credere ancora"

Manfredonia, 2 gennaio 2025 – Con un messaggio pieno di speranza e di coraggio, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha augurato alla sua comunità un nuovo anno all’insegna della fiducia, della partecipazione e del cambiamento. In un periodo in cui le difficoltà e le incertezze sembrano dominare il panorama quotidiano, il primo cittadino ha invitato i suoi concittadini a non arrendersi e a guardare al futuro con rinnovato spirito di determinazione. “Spesso il presente può sembrare un muro invalicabile, capace di nascondere persino la visione del futuro”, ha dichiarato La Marca.

“Ci convinciamo che non esista via di uscita, che nulla possa cambiare. Ma non è così. Abbiate il coraggio di scegliere, con uno sguardo che vada oltre le promesse a breve termine. Abbiate il coraggio di desiderare, al di sopra della resa e dei ‘ormai’, delle invidie, della stanchezza, della rabbia, del disfattismo, del ‘non mi riguarda’, del ‘non ne voglio sapere’, del ‘tanto non cambia niente’. “Le parole del sindaco risuonano come un invito a non cedere alla rassegnazione, a non fermarsi davanti alle difficoltà che spesso sembrano insormontabili. “Abbiate il coraggio di credere ancora”, ha esortato La Marca. “Abbiate il coraggio di credere che insieme possiamo costruire un futuro migliore per Manfredonia.”

Nel corso dell’ultimo anno di amministrazione, il sindaco e la sua giunta hanno lavorato instancabilmente per il benessere della comunità, mettendo impegno e coraggio al servizio della città. La Marca ha sottolineato i progressi già fatti, ma ha anche ribadito l’importanza di proseguire con determinazione. “Nei prossimi mesi, speriamo di poter condividere con voi i primi importanti risultati del nostro lavoro, frutto di un impegno collettivo e di una visione condivisa del futuro”, ha dichiarato.

Il suo augurio per il 2025 è che la città possa vivere un anno di maggiore serenità, con più certezze e più fiducia. “Vorrei che Manfredonia ritrovasse quella speranza che troppo spesso sembra essere stata persa. Che ci sia più partecipazione e meno rassegnazione. Più speranza e meno paure”, ha concluso il sindaco, rinnovando il suo impegno per una città che guardi con ottimismo al futuro.