Apricena (FG), 2 gennaio 2025 – Scene da far west questa mattina intorno alle 11:30 sulla Strada Statale 89, nei pressi di Apricena, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori della ditta Battistoli. Secondo le prime ricostruzioni, almeno otto uomini a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, poi abbandonata sul posto, hanno bloccato il mezzo blindato, aprendo il fuoco con almeno tre colpi d’arma da fuoco.

Per mettere a segno il colpo, i malviventi hanno utilizzato un escavatore con cui hanno divelto la cassaforte del portavalori, riuscendo ad asportare il denaro contenuto al suo interno. L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione.

La banda si è data alla fuga in direzione Apricena a bordo di autoveicoli non identificati. Per garantire la riuscita del piano e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i rapinatori hanno disseminato la statale di bande chiodate e incendiato due veicoli, verosimilmente rubati, bloccando così il traffico in direzione San Nicandro Garganico e Apricena.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno acquisendo testimonianze e immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza delle tratte stradali più esposte e sul fenomeno degli assalti ai portavalori, una pratica che, nonostante le misure di sicurezza adottate, continua a rappresentare una minaccia concreta nella provincia di Foggia.

Restano da quantificare i danni e l’ammontare del denaro sottratto, mentre proseguono le ricerche per individuare i veicoli utilizzati nella fuga e le eventuali complicità locali.