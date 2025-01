Cerignola: città in lutto per la scomparsa di Luigi Carella, talento del basket morto a 32 anni - Luigi Carella, Fonte Immagine: FoggiaToday

Cerignola è in lutto per la prematura morte di Luigi Carella, un talento del basket che, a soli 32 anni, ha lasciato un segno indelebile in diverse categorie (B1, B2 e C), diventando noto anche a livello nazionale. La sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità sportiva.

Tra il 2007 e il 2010, Luigi Carella ha fatto parte delle selezioni giovanili della Nazionale Italiana Under 16 e Under 18, accanto a nomi illustri come Melli, Polonara, Alessandro Gentile e Michele Vitali. Inoltre, nel 2008, ha fatto parte della squadra Under 19 di Siena, campione d’Italia, dove il leader era David Cournooh. A soli 14 anni, Luigi aveva lasciato Cerignola per inseguire il sogno di diventare un giocatore professionista.

La sua carriera, purtroppo, non è mai decollata come sperato. Nonostante i successi in B1, B2 e C, il sogno di diventare un professionista non si è mai realizzato, e questa delusione è rimasta una ferita aperta. Con il tempo, Luigi si è progressivamente isolato, e cinque anni fa, a causa di una delusione amorosa, ha deciso di chiudersi completamente, smettendo di giocare a basket all’età di 26 anni.

Il suo migliore amico, Simone Ippolito, ha scritto un commovente tributo sui social, sottolineando come Luigi fosse capace di illuminare la vita degli altri con il suo sorriso. “Non vi scrivo per commemorarlo tristemente, ma per celebrare quanto di buono ha lasciato ovunque abbia giocato e vissuto”, ha scritto Ippolito. “Purtroppo la depressione è una malattia spesso sottovalutata, così come la pressione eccessiva che molti giovani devono affrontare”.

Il messaggio si conclude con un affettuoso addio: “Mi manca già terribilmente. Forse tutti avremmo potuto fare qualcosa di più. Ma almeno so che ora non sta più soffrendo. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Insegna agli angeli come si portano i blocchi ciechi, e grazie per il dono più bello che tu mi abbia mai fatto: la tua amicizia”.

Anche Matteo Soragna, ex giocatore della Nazionale e attuale commentatore sportivo per Sky, ha voluto ricordare Luigi, rilanciando la sua storia.

Lo riporta FoggiaToday.