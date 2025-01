Firmato il protocollo tra il Comune di Manfredonia e gli Istituti Comprensivi “Perotto – Orsini – Croce” e “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” Manfredonia – Zapponeta

MANFREDONIA – L’amministrazione Comunale di Manfredonia e gli Istituti Comprensivi “Perotto – Orsini – Croce” e “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” Manfredonia – Zapponeta hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa, volto a trasformare le scuole in veri e propri presidi di quartiere. Un passo fondamentale per promuovere coesione sociale, inclusione e supporto educativo nei nostri territori.

La collaborazione sancita con questo accordo prevede l’utilizzo degli spazi scolastici anche nelle ore pomeridiane per attività educative e sociali. Tra le iniziative in programma spiccano l’Assistenza Domiciliare Educativa (ADE), i laboratori extrascolastici e gli scambi educativi generazionali, che vedranno coinvolti minori, famiglie, anziani e figure chiave come educatori e operatori sociali.

L’adesione degli Istituti Comprensivi “Perotto – Orsini – Croce” e “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” Manfredonia – Zapponeta rappresenta un atto di grande sensibilità nei confronti delle comunità locali, ponendo le scuole come punto di riferimento per attività che spaziano dal supporto scolastico al rafforzamento dei legami familiari e intergenerazionali. Questo dimostra ancora una volta quanto il sistema scolastico di Manfredonia sia all’avanguardia e attento ai bisogni del territorio.

Il sindaco Domenico la Marca ha espresso la sua gratitudine verso i dirigenti scolastici coinvolti e l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, promotrice dell’iniziativa: “Ringrazio la Dirigente Elisa Catta, il Dirigente Francesco Di Palma e tutti coloro che hanno collaborato per rendere questo progetto una realtà. Un ringraziamento va all’Assessora Maria Teresa Valente per la sua determinazione e visione nel promuovere un’iniziativa che ci può aiutare a costruire una Manfredonia più solidale e attenta ai bisogni delle persone.”

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato,” ha dichiarato l’Assessora Valente. “Questo protocollo dà un chiaro segnale dell’impegno congiunto di istituzioni e scuole per creare opportunità e ridurre le fragilità sociali. La scuola diventa così non solo luogo di apprendimento, ma anche cuore pulsante del quartiere.”

Questa intesa segna l’inizio di un percorso che punta a consolidare le scuole come pilastri del welfare comunitario. Ogni passo compiuto sarà accompagnato dal supporto dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di estendere ulteriormente il modello e rafforzare il dialogo tra scuole, famiglie e territorio.