Nel corso del 2024, l’Arma dei Carabinieri della provincia di Foggia ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza del territorio, affrontando una vasta gamma di crimini con un impegno costante nella repressione, prevenzione e vicinanza alla comunità.

Presente in 53 dei 61 comuni della provincia, l’Arma ha ottenuto risultati significativi, rispondendo al 74% dei reati commessi nel territorio, denunciando 2.972 persone e arrestandone 841. In un anno segnato da sfide crescenti, i Carabinieri hanno portato a termine numerose operazioni, affrontando non solo crimini comuni, ma anche fenomeni di criminalità organizzata e mafiosa.

Bilancio delle attività del 2024

Il 2024 è stato un anno di straordinaria attività per i Carabinieri della provincia di Foggia, impegnati in operazioni cruciali contro crimini di diversa natura, dalle estorsioni al traffico di stupefacenti, dalle rapine agli omicidi, senza tralasciare il contrasto alla violenza di genere e ai crimini contro le persone vulnerabili. Con una media di 105 pattuglie al giorno e oltre 50.000 richieste di intervento, l’Arma ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per la sicurezza della comunità. Oltre 115.000 persone si sono rivolte alle caserme per denunciare, chiedere aiuto o ottenere informazioni, a testimonianza della forte fiducia della popolazione nelle istituzioni.

Le operazioni principali del 2024

Luglio 2024

Il 18 luglio, la Compagnia Carabinieri di Cerignola ha arrestato tre persone per riciclaggio di pezzi di auto rubati, utilizzando jammer e attrezzi da scasso. Sempre il 18 luglio, la Compagnia di San Giovanni Rotondo ha arrestato tre persone per la coltivazione di 1.200 piante di cannabis in agro di San Nicandro Garganico. Il 25 luglio, altri due arresti sono stati eseguiti a Cerignola per riciclaggio di componenti di veicoli rubati.

Agosto 2024

Il 2 agosto, a San Severo, tre persone sono state arrestate per il trasporto di 25 kg di cocaina. Il 26 agosto, due persone sono state arrestate per la coltivazione di 100 piante di cannabis sativa.

Settembre 2024

Il 4 settembre, sette persone sono state arrestate in relazione a un assalto a un furgone portavalori avvenuto nel gennaio 2022, mentre il 26 settembre, un’operazione ha portato all’arresto di una persona accusata di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Ottobre 2024

Il 3 ottobre, a San Severo, tre persone sono state arrestate per il possesso di oltre 1 kg di droga. Il 15 ottobre, è stata condotta una grande operazione antimafia che ha portato all’arresto di 39 persone legate al clan “Li Bergolis”, accusate di traffico di droga, estorsione e altri crimini.

Novembre 2024

Il 4 novembre, tre persone sono state arrestate a Manfredonia per detenzione di cocaina. Il 19 novembre, i Carabinieri hanno arrestato 12 persone coinvolte in un complesso caso di falso ideologico, in cui sono stati usati certificati falsi per ottenere posizioni nelle graduatorie scolastiche.

Dicembre 2024

Il 4 dicembre, è stata eseguita l’operazione “Cripto”, con l’arresto di sette persone legate al clan mafioso dei Raduno, coinvolte in traffico di droga e intimidazioni. Sempre a dicembre, l’operazione “Art Sharing” ha portato all’arresto di quattro persone per il traffico illecito di beni culturali.

Le operazioni condotte dai Carabinieri di Foggia hanno avuto un impatto significativo nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di droga, l’estorsione e altri reati gravi, consolidando il legame di fiducia tra le forze dell’ordine e la comunità.

