In Puglia incidenti mortali in calo nel primo semestre 2024, ma aumentano i feriti. Più 14% nel Foggiano ph Fuoriluogo

Bari, 2 gennaio 2025 – La Puglia registra un calo degli incidenti mortali nei primi sei mesi del 2024, ma aumentano i sinistri con feriti, in particolare nelle aree urbane. Dai dati del Centro regionale per il monitoraggio della sicurezza stradale (Cremss) emerge che la provincia di Foggia rappresenta una delle aree con le dinamiche più significative in termini di incidentalità. A livello regionale, si sono verificati 5.004 incidenti stradali con lesioni, di cui 84 mortali, provocando 90 vittime e 7.764 feriti. Rispetto al primo semestre 2023, i decessi sono diminuiti del 12,6% e gli incidenti mortali del 6,6%. Tuttavia, i sinistri con feriti sono aumentati dell’11,6%, con un incremento del 14,4% del numero complessivo di feriti.

La provincia di Foggia si distingue per un aumento del 14% del numero di incidenti rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante ciò, la mortalità è calata del 22%, confermando una tendenza positiva nella riduzione degli incidenti più gravi. Tra i comuni più colpiti dalla sinistrosità, Foggia registra 279 incidenti, risultando la terza città pugliese per numero di sinistri dopo Bari (859) e Taranto (437). Foggia è anche tra i comuni con il maggior numero di incidenti mortali: 4 sinistri hanno causato la morte di altrettante persone. Il comune di Canosa di Puglia, sempre nella provincia di Foggia, ha registrato il più alto numero di incidenti mortali con 5 sinistri e 5 vittime. Mottola, in provincia di Taranto, ha riportato 3 incidenti con 6 morti.

Nel primo semestre 2024, il 73% degli incidenti si è verificato nei centri abitati, con il 69% dei feriti e il 17% delle vittime. In ambito extraurbano, si sono registrati il 27% degli incidenti, ma con l’83% delle vittime. Le strade provinciali hanno visto il 45% degli incidenti mortali e il 46% delle vittime, seguite dalle strade statali (27% dei sinistri mortali) e urbane (15%). Le principali cause di incidenti mortali restano l’eccesso di velocità (28%) e la distrazione, soprattutto legata all’uso di smartphone (23%). Altre cause includono malori improvvisi (8%), mancato rispetto della precedenza o semaforo rosso (4%), guida sotto effetto di stupefacenti (5%) e alcool (2%).

L’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia continua a lavorare per ridurre l’incidentalità con interventi mirati di manutenzione stradale e campagne di sensibilizzazione. Nella provincia di Foggia, specifici interventi sono previsti sulle strade più pericolose per ridurre il rischio di sinistri. Il progetto “La strada non è una giungla”, che coinvolgerà oltre 6.500 studenti pugliesi, prevede attività di educazione stradale anche nelle scuole della provincia di Foggia, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti alla guida e aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla distrazione e alla velocità.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare la sezione sicurezza stradale del sito Asset all’indirizzo: http://Asset.regione.puglia.it . ‎