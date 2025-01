ANSA. Roberto Savarese, 56 anni di Bari, racconta con dolore il momento in cui ha scoperto il corpo senza vita di un neonato abbandonato nella culla termica accanto alla chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco.

“Quando l’ho preso in braccio, vederlo con quella tutina a fantasia militare, immobile, mi ha spezzato il cuore. Non ho avuto paura, ma ho provato un dispiacere profondo,” ha dichiarato Savarese all’ANSA.

Erano circa le 9:30 del mattino quando l’uomo, titolare di un’agenzia funebre situata proprio dietro la chiesa, ha fatto la tragica scoperta. “Il piccolo non avrà avuto più di un mese. Quando ho aperto la porta, mi ha colpito subito che avesse il cappuccio sulla testa e che non si muovesse. Ho capito immediatamente cosa era successo,” spiega Savarese, che da oltre tre decenni lavora nel settore funebre.

La culla termica, destinata a salvare neonati abbandonati, era stata installata tempo fa con grande entusiasmo.

“Ricordo perfettamente ogni passo per la sua realizzazione: era stato un progetto importante, una cosa bellissima,” racconta l’uomo.

La tragica scoperta è avvenuta quasi per caso. “Stavo parlando con i miei collaboratori del progetto della culla, proprio mentre eravamo in chiesa per un funerale. Uno di loro ne aveva sentito parlare, ma non l’aveva mai vista. Così ho deciso di mostrargliela. Ho aperto prima il cancello e poi la porta. Non potevo credere ai miei occhi: c’era un neonato, un maschietto, immobile. Aveva la carnagione chiara e accanto a lui non c’era nulla: né un ciuccio, né un biberon, né un biglietto. Ho chiamato subito il 118 e da lì sono partite le operazioni di soccorso e le indagini.”

Savarese ipotizza che il bambino possa essere rimasto nella culla per 24-48 ore, ma non riesce a spiegarsi perché il sistema di riscaldamento non abbia funzionato e perché non sia scattato l’allarme. “Mi chiedo se fosse già morto quando è stato lasciato lì,” aggiunge.

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso e ricostruire la vicenda.

“Non posso dimenticare la felicità che ho provato due anni fa, quando venne lasciata una bambina. Era splendida e oggi so che vive con una famiglia che la ama. Questo neonato, invece, porta con sé solo tanta tristezza,” conclude Savarese.