Manfredonia, consiglio comunale. Città Protagonista: "L'assedio"

Nel Consiglio Comunale del 30 dicembre, è emersa chiaramente l’intenzione della maggioranza di privatizzare l’ASE, nonostante le ripetute dichiarazioni contrarie del Sindaco. Un ordine del giorno, proposto dal consigliere Tasso, è stato approvato dalle minoranze consiliari, ribadendo con forza la necessità di mantenere il servizio pubblico.

L’atteggiamento incoerente della maggioranza è stato evidente durante la discussione, con i consiglieri di governo incapaci di esprimere una posizione chiara, preferendo nascondersi dietro le decisioni dei tecnici o dietro risposte scarne e predefinite. La “cosiddetta” maggioranza, forse preoccupata di non deludere i propri alleati o parenti in attesa di un “posto al sole”, ha evitato qualsiasi confronto sul tema del personale comunale, in particolare sui dipendenti sovrannumerari, costretti nuovamente a lottare per ottenere i diritti che spettano loro.

Le minoranze consiliari, da mesi, avevano proposto l’istituzione di una commissione consiliare speciale per affrontare le gravi problematiche relative alla gestione del personale comunale, un’idea che nasce da diversi incontri istituzionali in cui sono emerse le criticità documentate. Tuttavia, la maggioranza ha scelto di chiudere ogni discussione, dimostrando una chiara mancanza di interesse verso la trasparenza e il rispetto delle regole democratiche.

Il Presidente del Consiglio, eletto anche grazie ai voti delle minoranze, ha confermato la sua posizione di sostegno alla maggioranza numerica, ignorando il regolamento del Consiglio comunale e il diritto di iniziativa dei consiglieri, come previsto dall’articolo 23, comma 2. La proposta di discutere del personale del Comune, iscritta all’ordine del giorno, è stata trattata in modo superficiale, con il consigliere di maggioranza che ha impedito il dibattito con motivazioni giuridiche forzate.

In questo contesto, la maggioranza ha scelto di non affrontare un confronto pubblico e trasparente, negando l’opportunità di un dialogo aperto su temi cruciali per la città. Nonostante le belle parole e le promesse di trasparenza, è emerso chiaramente che dietro a questo comportamento si nascondono operazioni politiche di bassa lega, tipiche di chi cerca di mantenere il potere a scapito dell’interesse collettivo.

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 2024, invece di favorire un confronto leale, il Sindaco e la maggioranza hanno preferito mantenere il silenzio, ostacolando la possibilità di discutere pubblicamente i temi di interesse per la città. La nostra proposta di confronto aperto, che includeva il voto favorevole al Piano Comunale delle Coste e al Parco di Grotta Scaloria, è stata ostacolata dalla chiusura di chi, evidentemente, non ha alcun interesse a condividere le scelte amministrative con i cittadini.

Se il Sindaco è davvero dalla parte della città e non ha nulla da nascondere, dovrebbe dimostrare il coraggio che finora gli è mancato, convocando nuovamente il Consiglio Comunale per discutere quei temi che sono stati volutamente esclusi.

Restiamo SERENAMENTE in attesa di un segnale di trasparenza e apertura da parte di chi amministra la nostra città.

Nota stampa a cura di Città Protagonista – Movimento Civico.