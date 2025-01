Una segnalazione preoccupante arriva da diversi cittadini, i quali, da settimane, stanno riscontrando disagi legati al pagamento del parcheggio nelle zone con righe blu. Le colonnine per il pagamento non sarebbero funzionanti e, nonostante ciò, “i controllori delle aree di sosta emettono multe” per chi ha utilizzato l’app Bmove, senza che il pagamento venga registrato sui loro dispositivi. Il problema persiste ormai da tempo, eppure le autorità competenti sembrano non intervenire.

Manfredonia, 02 gennaio 2025. Negli ultimi mesi, molte persone che hanno utilizzato le colonnine per il pagamento della sosta in strada si sono trovate in difficoltà. Le macchinette, infatti, non segnerebbero “il pagamento effettuato tramite l’applicazione Bmove, un sistema digitale ormai ampiamente utilizzato per il pagamento delle sanzioni e dei ticket per il parcheggio”. Questo malfunzionamento ha portato a numerosi cittadini a ricevere multe nonostante abbiano adempiuto correttamente al loro dovere di pagamento.

Il caso è stato segnalato anche da chi ha tentato di contattare direttamente gli operatori del parcheggio, ricevendo una risposta che lascia perplessi: “Se ricevete la multa, la contestate”, avrebbe detto uno degli addetti al controllo, consapevole del problema ma apparentemente “impotente nel risolverlo”. Il punto centrale della denuncia riguarda la mancanza di informazioni e avvisi chiari per gli utenti.

Non solo le colonnine non segnalano alcun malfunzionamento, ma le autorità non sembrano prendere misure per risolvere il problema. Al contrario, “vengono rilasciate multe che rischiano di danneggiare economicamente i cittadini senza che questi abbiano avuto alcuna possibilità di evitare l’errore”.

I cittadini si trovano dunque in una posizione di svantaggio, costretti a contestare multe che sono frutto di un disguido tecnico, senza alcun avviso adeguato da parte del comune o degli enti responsabili della gestione delle colonnine.

I cittadini chiedono un intervento immediato da parte delle istituzioni. “È fondamentale che vengano prese misure urgenti per ripristinare il corretto funzionamento delle colonnine per il pagamento della sosta e che vengano fornite informazioni chiare ai cittadini riguardo a eventuali disservizi”. Inoltre, “le multe non dovrebbero essere rilasciate in assenza di un pagamento effettivo e registrato, soprattutto quando il disguido è causato da un malfunzionamento tecnico delle colonnine o delle applicazioni”.

Attesa per una replica dell’Amministrazione comunale di Manfredonia e della società (publiparking,ndr) interessata alla gestione del servizio.