Manfredonia ha dato ufficialmente inizio al Giubileo 2025 con una toccante omelia di padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. La celebrazione, tenutasi nella Cattedrale di Manfredonia, ha riunito sacerdoti, religiosi, famiglie e fedeli, segnando l’inizio di un anno dedicato alla Speranza e all’amore divino.

Padre Moscone ha esordito rivolgendo un caloroso saluto ai presenti e a tutti coloro che, pur non potendo partecipare fisicamente, hanno seguito la celebrazione nelle chiese giubilari di Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Rodi Garganico e Vieste. “Sentiamoci tutti in comunione ed in cammino, Pellegrini di Speranza!” ha esclamato l’arcivescovo, sottolineando il valore di questo tempo di grazia.

La riflessione si è aperta con una citazione di Adriana Zarri, teologa e mistica del secolo scorso: “L’incarnazione del Signore non è un fatto privato, ma universale e cosmico.” Un’affermazione che ha posto l’accento sull’universalità dell’amore divino, capace di raggiungere ogni creatura e ogni angolo del cosmo.

Padre Moscone ha poi ricordato le parole di San Paolo nella Lettera ai Romani: “La Speranza non confonde, non delude, non svergogna.” Questo versetto, ha spiegato, accompagnerà il cammino dei fedeli durante tutto l’anno giubilare, invitandoli ad aprire i cuori all’amore di Dio, abbondante e gratuito. “La Speranza cristiana è Gesù. La Speranza è Lui, e attraverso di Lui possiamo diventare protagonisti di una storia di salvezza.”

Uno dei momenti più significativi della celebrazione è stato l’ingresso attraverso la porta della Cattedrale, simbolo di apertura e accoglienza della grazia divina. “Che questo gesto sia il segno di un anno di speranza e amore,” ha proseguito padre Moscone, esortando i fedeli a vivere questo tempo con cuori spalancati verso Dio e verso il prossimo.

La Speranza, ha spiegato l’arcivescovo, non è solo una virtù astratta, ma una realtà concreta che si manifesta nel presente, capace di cambiare in meglio la vita quotidiana. “Sapere che il Signore ci precede modifica il nostro pensiero, i nostri sentimenti e le nostre azioni,” ha detto, incoraggiando i fedeli a seguire l’esempio di Gesù nella mitezza, nel perdono e nella solidarietà.

Nel corso dell’omelia, padre Moscone ha citato due figure di grande spessore spirituale del secolo scorso: padre Davide Turoldo e madre Anna Maria Cànopi. Il primo ha definito Dio “la verità che non ragiona, ma ama e conforta,” mentre la seconda ha descritto Dio come “Amore che non ha misura.” Queste parole, ha sottolineato l’arcivescovo, ci ricordano che l’amore divino non si misura con parametri umani, ma è infinito e universale.

Padre Moscone ha poi invitato la comunità a nutrire la Speranza attraverso la preghiera, i sacramenti e i gesti di carità quotidiana. “La generosità e la solidarietà alimentano la Speranza,” ha affermato, esortando a costruire relazioni autentiche e positive, libere da pregiudizi.

L’arcivescovo ha concluso affidando l’anno giubilare alla protezione dei grandi santi della diocesi: San Michele Arcangelo, San Pio da Pietrelcina e il servo di Dio Antonio Spalatro. “Che questi santi ci accompagnino nel cammino, perché questo sia un anno di autentica Speranza, di gioia e di pace.”

Con questo messaggio di apertura, padre Franco Moscone ha dato avvio a un Giubileo che si preannuncia come un tempo di rinnovamento spirituale, comunitario e di profonda comunione con Dio.