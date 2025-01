Manfredonia – Una recente segnalazione giunta a StatoQuotidiano ha messo in luce una serie di problematiche inerenti gli uffici dei Servizi Demografici del Comune di Manfredonia.

Secondo quanto riportato, l’ufficio è letteralmente “sommerso da montagne di pratiche cartacee” non ancora state inserite nei sistemi informatici. “Documenti accatastati e non digitalizzati” si accumulerebbero, “aumentando il rischio di errori, smarrimenti e ritardi”. Questa situazione si rifletterebbe negativamente sul rilascio delle carte d’identità, “complicando ulteriormente le procedure per i cittadini che necessitano di aggiornamenti o nuovi documenti”.

Un elemento che aggrava il problema è la carenza di personale: l’ufficio conta appena quattro dipendenti, costretti a lavorare in condizioni di evidente difficoltà.

“Non è accettabile che un servizio pubblico essenziale sia gestito in queste condizioni,” ha dichiarato il cittadino che ha inoltrato la segnalazione. “Siamo nel 2025 e ci ritroviamo ancora con pratiche cartacee accumulate e un solo computer per quattro persone. I tempi di attesa sono lunghissimi e c’è una totale mancanza di efficienza.”