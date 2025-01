Cerignola si prepara a vivere una serata magica con la ‘Notte dello Shopping’, in programma sabato 4 gennaio 2025 a partire dalle ore 19. L’evento promette di trasformare il centro cittadino in un’esperienza vibrante di luci, musica e divertimento, regalando ai partecipanti un’occasione unica per fare acquisti e godere di spettacoli coinvolgenti.

Le vie del centro risplenderanno fino alle 23, con negozi pronti ad accogliere i clienti con sconti esclusivi e promozioni imperdibili. Durante la serata, i visitatori potranno assistere a spettacoli itineranti e lasciarsi travolgere dal ritmo della ‘Angelo Erinnio Band’ e dalle emozionanti esibizioni al violino di Rosanna Vastola. Per i bambini, sono previsti spettacoli dedicati, mentre gli amanti della musica dance potranno scatenarsi con il ‘Smarty Music Party’, una discoteca su ruote animata dai dj di Radio Ritmo ’80, che porterà musica, gadget e allegria lungo le strade.

Per agevolare la partecipazione, saranno disponibili parcheggi custoditi in diverse zone strategiche della città, tra cui dieci fontane, Tamoil, Famila, i sottopassi di piazza 1° maggio e del Comune, e il parcheggio Conad di via Corsica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cerignola, nasce dall’impegno dell’Associazione Commercianti di Cerignola, il cui presidente Cesare Azzollino invita tutti a non mancare: “La Notte dello Shopping è un’opportunità per vivere la città in modo diverso, sostenere i negozi locali e condividere momenti di gioia. Vi aspettiamo numerosi per una serata che unisce affari e divertimento”.