Orsara: il 4 gennaio la Befana atterra in Largo San Domenico

Sabato 4 gennaio, alle ore 18, la Befana farà il suo spettacolare ingresso in Largo San Domenico, a Orsara di Puglia, è approderà nel Convento che è diventato la sua casa. Alla simpatica vecchina saranno consegnate le chiavi del paese. Quest’anno, il regno incantato della ‘signora dell’Epifania’, è stato allestito in una location molto suggestiva, quella offerta dal Convento di Largo San Domenico. Ed è qui che bambini e adulti potranno immergersi in un percorso ricco di colori, musica, animazioni, con la galleria dei selfie, l’angolo relax e perfino una sala cinema. La casa della Befana, a Orsara di Puglia, è stata inaugurata lo scorso 26 dicembre e sarà aperta il 4-5 e 6 gennaio. Gli orari d’ingresso nella casa sono i seguenti: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.30.

La calza della Befana, portatrice di doni, è un rituale antichissimo che, nel corso della storia, ha assunto modalità e significati differenti. Il 4 e il 5 gennaio, dalle 18.30 alle 19.30, nella Casa della Befana a Orsara di Puglia i più piccoli potranno partecipare al laboratorio per la realizzazione delle calze che potranno essere anche acquistate. Il 6 gennaio 2025, giornata finale dell’evento, alle ore 18 prenderà il via “Tutti a merenda con la Befana”: alle bambine e ai bambini saranno distribuiti gratuitamente muffin, donuts, popcorn, zucchero filato, cioccolata calda e caramelle.

Comunicato stampa.