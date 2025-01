Affitti brevi, è stretta sui B&B: obbligo del 'CIN' e addio alle Key Box

Da ieri sono ufficialmente in vigore le nuove disposizioni approvate dal governo il 14 dicembre scorso, che introducono importanti cambiamenti nella gestione di affitti brevi, Bed & Breakfast e altre attività del settore extra-alberghiero. Le modifiche mirano a garantire maggiore sicurezza per gli ospiti, in risposta a tragici incidenti verificatisi nel 2024, come quello di Porto Cesareo, dove un’esplosione causata da una fuga di gas in una casa vacanze ha provocato la morte di tre persone.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

La principale novità è l’introduzione obbligatoria del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutte le strutture ricettive. Questo codice, assegnato dal ministero del Turismo, deve essere richiesto tramite una procedura telematica e accompagnato da una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile. Sebbene in Puglia sia già in uso un codice regionale (CIS), il CIN diventa obbligatorio a livello nazionale e deve essere esposto accanto al nome sul citofono, inserito in tutti gli annunci pubblicitari e comunicato anche dai portali di intermediazione immobiliare.

Chi non si adegua rischia sanzioni che vanno da 800 a 8.000 euro per la mancata richiesta del CIN e da 500 a 5.000 euro per la mancata esposizione del codice negli annunci o sull’immobile. Secondo il ministero del Turismo, il 78,26% delle strutture italiane ha già richiesto il CIN.

Sicurezza nelle strutture ricettive

Le nuove norme impongono misure di sicurezza obbligatorie per tutelare gli ospiti:

Estintori : Devono essere presenti su ogni piano per superfici fino a 200 mq.

: Devono essere presenti su ogni piano per superfici fino a 200 mq. Rilevatori di gas : Necessari in presenza di cucine.

: Necessari in presenza di cucine. Segnaletica delle vie d’esodo: Deve essere visibile all’interno degli immobili.

Le violazioni possono comportare sanzioni fino a 8.000 euro e il divieto di proseguire l’attività.

Check-in obbligatorio di persona

Un altro cambiamento significativo riguarda l’identificazione degli ospiti. Non sarà più consentito il check-in da remoto senza un incontro diretto con il gestore per verificare l’identità dei clienti. Questo implica il divieto di utilizzare dispositivi come le key box, che permettono il self check-in tramite l’invio telematico dei documenti. La nuova norma obbliga il gestore a registrare di persona gli ospiti e comunicare i dati alle autorità.

Obiettivi delle nuove regole

Queste disposizioni puntano a migliorare la trasparenza e la sicurezza nel settore turistico, bilanciando l’esigenza di tutelare i consumatori con quella di regolamentare un comparto in forte crescita. Le autorità locali e nazionali sono chiamate a vigilare sull’applicazione delle norme, assicurando che tutte le strutture si adeguino ai nuovi standard.

Lo riporta ReteGargano.