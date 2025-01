La Guardia Nazionale Ambientale, rappresentata dal Dirigente Generale del Settore Fondamentale, Dott. Niccolò Francesconi, insieme al Sindacato di categoria Confintesa Sicurezza Privata, nella persona del Segretario Nazionale Gianluca Mennuti, rivolge un appello urgente e accorato a tutti gli operatori della protezione civile, alle guardie ambientali e agli agenti di vigilanza privata che operano su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni Lazio, Umbria e Campania.

L’appello nasce dalla necessità di concentrare ogni sforzo possibile per facilitare il ritrovamento della Guardia Giurata Massimo Raffi, attualmente disperso. La scomparsa del collega ha profondamente colpito l’intera comunità di operatori della sicurezza e della protezione civile, suscitando una forte ondata di solidarietà e preoccupazione.

Massimo Raffi è un professionista stimato e rispettato, e il suo improvviso allontanamento ha lasciato un vuoto non solo tra i suoi colleghi più stretti, ma in tutta la rete degli operatori della sicurezza. Per questo motivo, è fondamentale unire le forze e rafforzare il lavoro di ricerca, soprattutto nelle ore notturne, quando le possibilità di individuare elementi utili alle indagini possono aumentare.

Tutti gli Istituti di vigilanza privata e le associazioni di volontariato sono chiamati a collaborare attivamente, fornendo il proprio contributo per intensificare le ricerche. Ogni dettaglio, ogni avvistamento, ogni informazione può fare la differenza e accelerare il ritorno di Massimo Raffi a casa, sano e salvo.

In questo contesto, il ruolo degli operatori in servizio di pattuglia notturna è di cruciale importanza. Chiediamo a ciascuno di voi di mantenere alta l’attenzione durante il servizio, osservando con scrupolo qualsiasi movimento sospetto o situazione che possa contribuire alle ricerche. La vostra professionalità e dedizione sono pilastri fondamentali in questo momento delicato.

La collaborazione con le forze dell’ordine è essenziale: invitiamo tutti gli operatori della vigilanza privata a mettersi in contatto diretto con i referenti territoriali e a seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti.

Ogni sforzo congiunto rappresenta una speranza in più per Massimo Raffi e per la sua famiglia, che in queste ore vive momenti di grande apprensione. Il senso di comunità che da sempre contraddistingue il nostro settore è la chiave per affrontare e superare questa difficile prova.

Rinnoviamo la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno già risposto all’appello con impegno e dedizione. La Guardia Nazionale Ambientale e Confintesa Sicurezza Privata continueranno a lavorare incessantemente per sostenere le ricerche, con la certezza che la collaborazione di ciascuno di voi porterà a una positiva conclusione di questa vicenda.

Confidiamo che l’unione delle forze e la solidarietà collettiva possano fare la differenza. Ringraziamo anticipatamente per la disponibilità e l’impegno che ogni singolo operatore dimostrerà.

Nota stampa a cura di Guardia Nazionale Ambientale – Dirigente Generale Settore Fondamentale Dott. Niccolò Francesconi

Confintesa Sicurezza Privata – Segretario Nazionale Gianluca Mennuti.