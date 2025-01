Benetton, entro il 2025 più di 400 negozi chiusi

Il 2025 si preannuncia un anno sfidante per il gruppo Benetton, che arriva dopo un 2024 difficile. Come riportato dal Corriere della Sera, entro la fine dell’anno prossimo il gruppo chiuderà 419 negozi in tutto il mondo, su un totale di 3.500 attivi al momento. Le chiusure di negozi nel 2024 hanno riguardato diverse città italiane, tra cui Bari, Catania, Palermo, Novara e Foggia, con 100 punti vendita che hanno abbassato le saracinesche. Ecco cosa sta accadendo in Benetton e cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

Le chiusure dei negozi Benetton nel 2025

Parte della ristrutturazione del gruppo, voluta da Claudio Sforza e sostenuta da Edizione, la holding di Alessandro Benetton e Enrico Laghi, prevede la riduzione dei negozi in franchising che non raggiungono gli obiettivi di rendimento. In Italia, tra i 700 negozi Benetton, molti di questi saranno chiusi o trasformati in negozi diretti, gestiti direttamente dal gruppo. Un esempio di questa trasformazione è stato il negozio di Bologna, che da franchising è diventato un punto vendita diretto.

Con questa operazione, il gruppo prevede di chiudere 419 negozi su un totale di 3.500. La maggior parte delle chiusure si concentrerà tra Calabria, Puglia e Sicilia, soprattutto tra Bari e Catania. Alcuni di questi negozi potrebbero essere ristrutturati come negozi diretti, mentre altri potrebbero essere chiusi definitivamente. Gli sviluppi nel corso del 2025 chiariranno come si evolverà la situazione. L’obiettivo del gruppo è ridurre le perdite, che negli ultimi dieci anni hanno raggiunto i 1,6 miliardi di euro.

Crescita dei negozi diretti

Nonostante le difficoltà economiche, è importante sottolineare la crescita dei negozi diretti del gruppo Benetton, che hanno registrato un incremento del 7% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Sebbene il trend positivo non sia ancora sufficiente per riportare i bilanci in attivo, i risultati migliori sono stati registrati nei negozi del Nordest, in particolare tra Veneto e Trentino-Alto Adige, con vendite che hanno raggiunto i 30 milioni di euro, segnando un +8% rispetto al 2023. Questo dato non sorprende, poiché è nelle regioni che hanno visto nascere l’impero Benetton che il gruppo continua a ottenere buoni risultati.

Il negozio simbolo di Bologna

Un esempio significativo della trasformazione del gruppo è il negozio di via Rizzoli a Bologna, a pochi passi da piazza Maggiore. Questo punto vendita è stato riconvertito da franchising a negozio diretto, grazie alla sua posizione strategica. Per supportare questa operazione e quelle future, Benetton ha raggiunto un accordo con i sindacati, offrendo incentivi alle dimissioni volontarie fino al 30% e possibilità di ricollocazione all’interno del gruppo.

Il 2025 sarà quindi un anno di cambiamenti significativi per Benetton, con un focus sul rafforzamento dei negozi diretti e la ristrutturazione della rete di franchising.

Lo riporta FanPage.