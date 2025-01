Cerignola, ufficiale l’arrivo di Giovanni Volpe dal Catanzaro in prestito

Il Cerignola piazza il primo colpo di mercato invernale con l’arrivo di Giovanni Volpe, attaccante di 22 anni proveniente dal Catanzaro. Il giocatore, che approda in prestito con diritto di riscatto, potrebbe diventare definitivamente gialloblù qualora il club raggiunga la promozione in Serie B.

Volpe, nato a Napoli il 13 luglio 2002, è un’ala sinistra che ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili del Napoli e della Pro Vercelli. A soli 17 anni, il suo esordio tra i professionisti è avvenuto con la maglia del Potenza in Serie C, con una prima apparizione memorabile contro il Catanzaro, in cui segnò anche il gol vittoria. Con la squadra lucana ha collezionato 111 presenze e 11 reti prima del suo trasferimento in estate al Catanzaro, dove ha disputato 8 partite nella Serie B.

Il trasferimento di Volpe è il primo movimento ufficiale in entrata del Cerignola in questa finestra di mercato, ma non è escluso che segua un altro rinforzo: Ismail Achik. L’esterno destro, che nella passata stagione era giunto al Bari dall’Audace Cerignola, potrebbe trasferirsi nuovamente in prestito, questa volta con diritto di riscatto, dopo un periodo in prestito all’Ascoli.

Con questi movimenti, il Cerignola dimostra di voler puntare su giovani talenti con potenziale di crescita, cercando di rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.