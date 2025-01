Foggia. In risposta agli articoli pubblicati oggi dal quotidiano L’Attacco (titolo in prima pagina: “Concorsi, i vincitori tra sussurri e grida”, e nelle pagine 2 e 3: “Concorsi, tra i neoassunti anche il compagno della RUP” e “Polizia locale, il caso dei vincitori ed idonei ‘congelati’ in attesa di prova fisica e visite”), il Comune di Foggia precisa quanto segue.

“Marenza Lombardi non è responsabile unico del procedimento”

La dottoressa Marenza Lombardi non riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei concorsi pubblici, come erroneamente riportato negli articoli. Il suo nome non appare in alcuna delle determine relative ai bandi di concorso, inclusa quella per il concorso di Programmatore/Amministratore di Rete e di Sistema.

“Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Marchitelli”

Per quanto riguarda la determina di affidamento alla società Selexi per l’organizzazione e lo svolgimento delle prove concorsuali, si specifica che il RUP è il dirigente Dott. Giuseppe Marchitelli, in conformità all’art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023. La dottoressa Lombardi, invece, ha ricoperto il ruolo di estensore materiale della determina e Responsabile della Fase Istruttoria, in qualità di supporto tecnico-informatico alla gestione della procedura sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

“Nessun coinvolgimento di Marenza Lombardi nella selezione della società di selezione”

La dottoressa Marenza Lombardi non ha avuto alcun ruolo nella selezione della società di consulenza incaricata, scelta tramite avviso pubblico sulla piattaforma MEPA. Inoltre, la dottoressa Lombardi non ha e non può avere alcun contatto diretto con la società stessa.

“Nessuna conoscenza delle batterie di quiz da parte dell’Amministrazione”

Si precisa che nessun membro dell’amministrazione comunale aveva conoscenza delle batterie di quiz utilizzate nelle prove concorsuali, né ha avuto accesso a informazioni riservate relative ad esse.

“Collaborazione Professionale tra la Lombardi e De Martino è tegolare”

La dottoressa Lombardi è funzionaria con Elevata Qualificazione dei Servizi Informatici del Comune di Foggia, mentre Francesco De Martino è dipendente della società AM Service, che si occupa di assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ente. La loro collaborazione professionale è legittima, in quanto derivante dai rispettivi ruoli, e non inficia la partecipazione di De Martino al concorso per Programmatore/Amministratore di Rete e di Sistema.

Sia la società Selexi che la dottoressa Marenza Lombardi si riservano il diritto di intraprendere azioni legali per tutelare la loro onorabilità e quella dell’ente, in seguito alle gravi illazioni sollevate e al clamore suscitato dagli articoli in questione.

In merito al presunto “caso” dei vincitori e idonei “congelati”, si chiarisce che: Per una posizione, la commissione ha concesso un differimento della prova di resistenza fisica, come da certificazione medica che attestava l’impossibilità oggettiva del partecipante di sostenere la prova. Il diniego del differimento sarebbe stato in contrasto con la Costituzione e con la giurisprudenza consolidata, con il rischio di annullamento della graduatoria definitiva. A tal proposito, si cita la sentenza n. 15921 del 22 agosto 2024 del TAR Lazio-Roma, che ha accolto il ricorso di una candidata per il rinvio della prova di efficienza fisica per motivi di salute.

Un’altra posizione non è stata assegnata in attesa della visita medica e psicologica da parte del diretto interessato, la quale non è ancora stata sostenuta.

Si chiede che la presente rettifica venga pubblicata integralmente, con la stessa evidenza data agli articoli in oggetto, in conformità alle normative vigenti in materia di rettifica.”