Foggia. “Lo avevamo previsto! L’indizione improvvisa dei concorsi al Comune di Foggia, alla luce dell’annunciata riduzione del 25% del turn-over nel reclutamento per le pubbliche amministrazioni, aveva sollevato non poche preoccupazioni.

Avevamo già espresso il nostro dissenso per le modalità e i tempi delle procedure concorsuali, troppo frettolose e senza motivazione chiara. In particolare, avevamo evidenziato la mancanza di tempo per consentire ai concorrenti una preparazione adeguata, e il rischio di commettere errori. Ora questi errori sono diventati realtà con l’annullamento in autotutela delle graduatorie per gli istruttori contabili e i programmatori, a causa di problematiche legate alla valutazione dei titoli di preferenza, che sono fondamentali per determinare i vincitori.

L’Amministrazione Episcopo ha imposto al Servizio Personale, che pure è composto da validi dipendenti, una fretta ingiustificata che ha creato disservizi e generato ricorsi. In tal senso, ricordiamo ai concorrenti che hanno il diritto di accedere agli atti per verificare eventuali incongruenze. Un altro aspetto che solleva dubbi è il “congelamento” di alcuni vincitori che non hanno ancora superato la prova fisica per la Polizia locale. Perché pubblicare una graduatoria quando l’iter non è completato?

In sintesi, questa Amministrazione conferma la propria inadeguatezza nella gestione della cosa pubblica, specialmente in un’occasione di grande importanza per la cittadinanza. Dopo vent’anni senza concorsi, un evento così rilevante andava gestito con maggiore attenzione e tempismo, senza trionfalismi che rischiano di compromettere la corretta procedura amministrativa. Chiediamo che le procedure vengano portate a termine con la massima attenzione e che siano rispettati i diritti di tutti i vincitori e gli idonei, poiché la graduatoria rimarrà in vigore.”

Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli