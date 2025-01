Foggia, le critiche di Mainiero alla sindaca Episcopo: accuse su gestione e comunicazione

Il clima politico a Foggia si fa sempre più teso dopo le dure critiche mosse dal consigliere comunale Giuseppe Mainiero (opposizione) alla gestione dell’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. In un post sui social, Mainiero ha espresso il proprio disappunto per la conduzione politica e comunicativa dell’attuale giunta, sollevando pesanti accuse nei confronti della sindaca e dei suoi collaboratori. Il consigliere Mainiero ha accusato la sindaca di aver scelto i membri del suo staff attraverso procedure che ritiene discutibili e potenzialmente illegittime, basandosi sugli articoli 90 e 110 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). “Ogni individuo è stato scelto con il cosiddetto ‘intuitu personae’, contratti stipulati per le qualità personali”, ha dichiarato, aggiungendo con tono ironico: “Chi si somiglia si piglia”. In particolare, Mainiero ha sollevato dubbi sulla figura del capo di gabinetto, Marchitelli, accusato di non essere “all’altezza del compito”.

Le critiche di Mainiero si sono estese anche alla gestione della comunicazione istituzionale, accusata di confondere il ruolo del Comune con quello di un “circoletto della bocciofila”. Il consigliere ha puntato il dito contro l’utilizzo dei social da parte della sindaca Episcopo, che secondo lui sta strumentalizzando il proprio profilo personale per polemizzare con giornalisti e consiglieri di opposizione. Mainiero ha denunciato il clima di “caccia alle streghe” e la mancanza di un profilo istituzionale nella comunicazione, sottolineando che la sindaca tende a bloccare chi non condivide le sue opinioni invece di promuovere un dialogo costruttivo.

Un’altra critica riguarda il presunto eccessivo tempo che la sindaca dedica ai social media. “Scrive e blatera sui social per 12-14 ore al giorno. Le altre 10 ore le utilizza per dormire e mangiare”, ha ironizzato Mainiero, mettendo in discussione il tempo effettivamente dedicato alla gestione amministrativa della città. Il consigliere ha sottolineato come molti sindaci abbiano dedicato la propria vita alla gestione della cosa pubblica, arrivando a compiere sacrifici anche personali, mentre la sindaca Episcopo sembrerebbe concentrarsi più su attività comunicative online che sui compiti amministrativi.

Un’ulteriore accusa riguarda i “like” della sindaca a post che insultano i consiglieri di opposizione, un gesto che Mainiero considera un atteggiamento poco consono per chi ricopre una carica istituzionale. “Foggia merita di più”, ha commentato il consigliere, invitando le forze politiche e i rappresentanti istituzionali a riflettere sul futuro della città e sulla qualità della sua amministrazione. Infine, Mainiero ha concluso il suo intervento annunciando l’intenzione di affrontare “di petto” la situazione politica e di chiedere a ciascun membro dell’amministrazione di assumersi la propria responsabilità politica. Le sue parole suggeriscono che l’opposizione non intende rimanere passiva di fronte a ciò che definisce un “imbarbarimento” della politica locale.

Le accuse di Mainiero si inseriscono in un contesto politico già caratterizzato da tensioni, alimentando il dibattito sulle capacità amministrative della sindaca Episcopo e sulle modalità di gestione delle istituzioni comunali. Se da un lato l’opposizione solleva critiche e chiede un cambio di rotta, resta da vedere se queste accuse si trasformeranno in azioni concrete o se daranno vita a un confronto più ampio sul futuro della città.

Lo riporta l’Immediato.net