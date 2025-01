Forza Italia Manfredonia: "Parità di trattamento per le persone fragili in piscina comunale"

Tuttavia, anche in questo caso, siamo in presenza di impegni NAUFRAGATI miseramente.

Si pensi alla piscina comunale.

Si è approvato un avviso, nel quale sono state individuate le categorie di utenti bisognosi, che beneficeranno dell’accesso gratuito ed il termine entro cui erano da inviarsi le domande.

In tale atto si è stabilito che ciascun beneficiario abbia diritto a frequentare la struttura UNA VOLTA ALLA SETTIMANA.

Poi, però, nell’approvare la graduatoria per l’anno 2025, si è previsto, in maniera ARBITRARIA e DIVERSA rispetto al bando, che 33 cittadini, in condizioni di difficoltà, potranno fruire della piscina solo DUE VOLTE AL MESE (invece di una volta alla settimana), malgrado il fatto che siano in possesso dei requisiti prefissati.

Si tratta di un’evidente disparità, che pone queste persone in una posizione palesemente svantaggiata rispetto a quella delineata dallo stesso Comune, quando ha diffuso i criteri generali per l’utilizzo della piscina.

Pertanto, chiediamo, con forza, che TUTTI gli aventi titolo, meno fortunati, possano, effettivamente godere della piscina pubblica UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, come da avviso originario dell’amministrazione, senza discriminazione alcuna.

I diritti dei più deboli si garantiscono con i fatti, non con le promesse annunciate e violate.