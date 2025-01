Manfredonia. l 31 dicembre 2024, alle ore 11:40, presso il Palazzo di Città di Manfredonia, la Giunta Comunale ha approvato definitivamente il nuovo Codice di Comportamento dell’Ente. La seduta, regolarmente convocata, è stata presieduta dal Sindaco Domenico La Marca, con la partecipazione degli Assessori Comunali e del Segretario Generale Giacomo Scalzulli.

L’approvazione è giunta dopo un iter che ha visto la predisposizione di una bozza del Codice, sottoposta a una procedura partecipativa ai sensi dell’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, senza ricevere osservazioni o proposte di modifica. La Giunta ha preso atto anche del parere favorevole del Nucleo di Valutazione in merito al documento.

Il Codice approvato si inserisce in un contesto normativo che prevede una serie di linee guida in materia di comportamento etico per i dipendenti pubblici. A tale riguardo, il Decreto Legislativo 165/2001, il Codice di comportamento del 2013 e le nuove disposizioni del Decreto legge 36/2022, che introducono regole sull’uso delle tecnologie e dei social media, hanno guidato la stesura del nuovo Codice.

Il processo di formazione del Codice ha coinvolto attivamente i dipendenti dell’Ente, culminando in un incontro formativo il 4 dicembre 2024, finalizzato a favorire la comprensione delle finalità del documento.

Con questa delibera, la Giunta ha approvato il Codice di comportamento definitivo, abrogando il precedente, e ha disposto la sua pubblicazione sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Inoltre, il Codice sarà inviato via mail a tutti i soggetti interessati e consegnato ai neoassunti al momento dell’assunzione.

La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile.