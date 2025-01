La Supercoppa Italiana entra nel vivo con la sfida tra Juventus e Milan, in programma venerdì 3 gennaio alle ore 20 italiane. L’incontro, che si terrà a Riad, sarà decisivo per stabilire chi raggiungerà la finale contro l’Inter, già qualificata dopo la vittoria per 2-0 sull’Atalanta nella semifinale di ieri.

Le scelte di Thiago Motta per la Juventus

Thiago Motta, al debutto in una semifinale di Supercoppa come allenatore, affronta questa partita con grande determinazione. La Juventus, in cerca di riscatto dopo un campionato finora deludente, punta su giovani promesse come Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz per dare solidità e freschezza alla squadra. Koopmeiners, versatile e intelligente, è un elemento chiave in mediana, mentre Yildiz rappresenta il volto di una nuova generazione di talenti.

Interrogato sul mercato, Motta ha evitato di commentare le voci su un possibile arrivo di Tomori, concentrandosi esclusivamente sul gruppo attuale. “Non parlo di chi non è qui con noi”, ha dichiarato, mantenendo il focus sulla partita.

Manuel Locatelli, capitano e leader della Juventus, sarà un punto di riferimento per i bianconeri. “Indossare questa maglia in una sfida così importante è un onore”, ha affermato Locatelli, sottolineando l’importanza emotiva della gara.

Sergio Conceicao e il debutto sulla panchina del Milan

Per il Milan, la semifinale rappresenta l’esordio di Sergio Conceicao come allenatore. La sfida assume un sapore speciale, poiché tra gli avversari figura suo figlio Francisco, giocatore della Juventus. Conceicao ha subito imposto un ritmo intenso negli allenamenti per trasmettere la sua filosofia al gruppo. “Ho trovato una squadra pronta a lavorare e migliorare”, ha dichiarato, ponendo l’umiltà al centro del progetto.

Le assenze di Rafael Leao e le condizioni non ottimali di Pulisic e Musah complicano il quadro, ma Conceicao ha ribadito che il Milan scenderà in campo con l’unico obiettivo di vincere. La sfida contro la Juventus rappresenta per lui un’occasione per dare una scossa alla stagione rossonera, segnata da alti e bassi e dalle contestazioni dei tifosi.

Sul confronto diretto con suo figlio, Sergio ha minimizzato l’aspetto personale: “In campo saremo semplicemente avversari.” Una vittoria potrebbe essere il punto di svolta per rilanciare le ambizioni del Milan.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1):

Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta.

Milan (4-3-3):

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez.

Allenatore: Sergio Conceicao.

Dove seguire la partita

Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5, con la possibilità di seguirlo in streaming su Mediaset Infinity. Il calcio d’inizio è fissato per le 20 italiane, e la sfida promette di regalare emozioni e spettacolo.

Lo riporta sportnews.snai.it.