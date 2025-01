L’aeroporto Gino Lisa di Foggia continua a essere al centro di un dibattito che evidenzia contrasti tra ottimismo e preoccupazione. Da una parte, si registrano segnali positivi per lo scalo foggiano, come l’incremento dei voli sulla tratta per Milano e la concreta possibilità di attivare due collegamenti internazionali diretti, verso Monaco di Baviera e Lione, a partire dalla prossima estate. Dall’altra, persistono questioni burocratiche e strutturali che rischiano di frenare qualsiasi passo verso il pieno sviluppo dell’aeroporto.

Il ministero dei Trasporti ha recentemente sollecitato la Regione Puglia per rispondere a richieste che da tempo giacciono senza risposta, in particolare per quanto riguarda la continuità territoriale. Un tema che preoccupa non solo gli operatori del settore, ma anche i cittadini, che si augurano un rafforzamento dei collegamenti e l’espansione dei servizi. Un’altra criticità che l’aeroporto foggiano si trova ad affrontare è la mancanza di un distaccamento dei Vigili del Fuoco, una carenza che limita la competitività dello scalo. Senza un adeguato sistema di sicurezza, infatti, diventa difficile attrarre nuovi voli, soprattutto quelli internazionali.

Nonostante queste difficoltà, c’è chi guarda al futuro con ottimismo. L’ipotesi di attivare i voli diretti per Monaco e Lione è considerata un passo importante per l’internazionalizzazione dello scalo. Tuttavia, la situazione resta incerta, con Aeroporti di Puglia che, per il momento, non ha confermato ufficialmente l’avvio di queste nuove rotte. In città, il dibattito sull’aeroporto è acceso. Due comitati, Mondo Gino Lisa e Vola Gino Lisa, sono nati per sostenere il potenziamento dello scalo, ma le loro visioni appaiono spesso contrastanti. Se da un lato Mondo Gino Lisa esprime un ottimismo crescente, dall’altro Vola Gino Lisa mantiene uno spirito critico, mettendo in luce le carenze strutturali e burocratiche che frenano lo sviluppo dell’aeroporto.

Il territorio, dunque, è diviso e attende con impazienza che l’aeroporto Gino Lisa superi gli ostacoli burocratici e infrastrutturali. La speranza è che, nonostante le difficoltà, l’attivazione di nuovi voli possa segnare una svolta per lo scalo e per l’intera area, portando con sé opportunità di crescita economica e miglioramento della mobilità. La vera sfida per l’aeroporto di Foggia è riuscire a unire le forze locali e a superare le difficoltà istituzionali per trasformare il potenziale in un concreto sviluppo.

