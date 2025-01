Statoquotidiano.it, 03.01.2025, San Giovanni Rotondo – Sembrano appartenere ad un tempo ormai passato gli Zampognari, e invece sono una realtà viva e presente che allieta soprattutto il tempo di Natale tra dicembre e gennaio di ogni anno.

Tra loro, anche le donne.

In particolare, Valentina Latiano con la sua collaboratrice e bracciodestro Paola di Lorenzo che sono le uniche zampognare in Italia a suonare in autonomia, non in gruppo con uomini, accompagnando le novene natalizie.

E le due sono talmente brave e propositive che anche Papa Francesco le ha ascoltate mentre intonavano una ninna nanna dedicata a Maria. Il pontefice, commuovendosi, ha poi affidato a loro un incarico speciale: quello di onorare la Madre di Dio con la loro musica nelle novene dedicare appunto alla Madonna, perché, come il Capo della Chiesa stesso ha detto: “loro due hanno aperto un capitolo nuovo nella storia degli zampognari”.

Laureata in Giurisprudenza, Valentina Latiano è un’appassionata di storia delle tradizioni locali. Non ha mai studiato musica in un percorso accademico, ma riguardo ad essa lei presenta una prerogativa: quella di possedere l’orecchio assoluto, grazie al quale riesce a suonare da autodidatta, in modo naturale e immediato, qualsiasi strumento. Stessa cosa per il suo bracciodestro.

Nel 2003, la Latiano decide di fondare il gruppo delle Mulieres Garganiche che presenta poi nel corso del Carpino Festival, al quale lei stava partecipando con la sua chitarra. Il suo è stato da subito un progetto ambizioso: valorizzare la donna garganica come cantatrice, suonatrice e danzatrice.

“Perché le donne un tempo non stavano solo affacciate alla finestra per essere destinatrici di serenate,” come la zampognara di San Giovanni Rotondo racconta a Statoquotidiano “ma andavano anche a cantarle loro stesse quelle serenate. E tra loro c’era anche chi suonava il tamburello”.

Autrice di canzoni e leader all’interno del gruppo le Mulieres Garganiche, Valentina Latiano ha coinvolto nel suo progetto danzatrici e suonatrici garganiche, e non solo garganiche: la sua stessa più stretta collaboratrice e bracciodestro, Paola di Lorenzo appunto, è infatti abruzzese con in più una sua attività come imprenditrice agricola.

Appassionata di storia locale, come dicevamo, la zampognara di San Giovanni Rotondo ha orientato quindi i suoi studi verso le tradizioni e le pratiche della transumanza, andando così a scoprire che le donne svolgevano davvero una parte importante in tale attività, ma quest’aspetto non erano mai approfondito né citato nei libri di storia.

“Non c’erano solo pastori uomini che arrivano nel Tavoliere pugliese dall’Abruzzo e dal Molise con le loro greggi,” racconta ancora la Latiano, “ma erano comprese nel gruppo anche donne, che accompagnavano i loro mariti, davano una mano nella pastorizia e, a volte, proprio nei giorni nella transumanza capitava che partorissero”.

Perché allora non valorizzarle nella storia delle tradizioni locali?

A pensarci, dunque, e a porre tale intento come obiettivo del suo progetto, è stata, appunto, proprio la dottoressa in giurisprudenza Valentina Latiano.

Nel corso degli anni, poi, tale progetto si è andato allargando, fino a comprendere anche attività musicali rivolte all’uso della zampogna.

Oggi, proprio in qualità di zampognare, la Latiano e Paola di Lorenzo, che tra l’altro è anche maestra di organetto molto nota e apprezzata, nel mese di dicembre e in parte a gennaio animano le novene e gli eventi religiosi del periodo natalizio con gli strumenti della zampogna e della ciaramella.

In estate, invece, le Mulieres Garganiche tengono concerti in varie parti d’Italia suonando più strumenti, ben 8, e presentando un repertorio fedele alla tradizione pugliese, che va dalla tarantella tipicamente garganica alla pizzica di origine salentina.

Negli ultimi giorni, a San Giovanni Rotondo le zampognare hanno accompagnato il presepe locale, e hanno partecipato a Capodanno al concerto dedicato a San Pio “Una zampogna per Padre Pio”, in Abruzzo.

Il 6 gennaio, si sposteranno a San Gabriele dell’Addolorata, in provincia di Teramo, e saranno le prime zampognare donne ad accompagnare l’arrivo dei Re Magi.