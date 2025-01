Manfredonia: Costituito il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del Personale Dirigente e Segretario Generale per l’Anno 2024

Il 30 dicembre 2024, presso il Palazzo di Città di Manfredonia, il Dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha adottato la determinazione n. 2283, con la quale viene costituito il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigente e del Segretario Generale per l’anno 2024. La determinazione, che segue una serie di provvedimenti e delibere precedenti, prevede una somma complessiva di 125.926,00 euro, destinata a coprire gli impegni relativi alla retribuzione di risultato.

L’operazione si inserisce in un quadro normativo complesso, che include la deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2024, che ha fissato gli indirizzi per le relazioni sindacali e ha previsto l’utilizzo delle risorse disponibili per valorizzare la retribuzione di risultato per la dirigenza. Nella stessa ottica, il 27 dicembre è stato firmato l’accordo definitivo per il finanziamento del fondo, con la destinazione di 210.161,06 euro, di cui 165.066,86 già erogati e 37.087,25 riservati alla retribuzione di risultato, che sarà liquidata nel 2025.

Inoltre, il 20 dicembre 2024, il Collegio dei revisori ha approvato la relazione sull’ipotesi di accordo economico, confermando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, come previsto dal CCNL. Le somme per la retribuzione di risultato sono suddivise tra il personale dirigente e il Segretario Generale, e sono state stanziate nei seguenti capitoli di bilancio: 82.181,00 euro per la retribuzione dei dirigenti, 19.560,00 euro per la retribuzione del Segretario Generale, e altre somme per un totale complessivo di 125.926,00 euro.

Il provvedimento, che ha ottenuto il parere favorevole della responsabile del servizio finanziario, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e costituisce un passo importante per la gestione delle risorse umane nel Comune di Manfredonia.

Il Dirigente Gioieni ha sottolineato che la costituzione del fondo pluriennale vincolato è un passaggio fondamentale per garantire la corretta liquidazione della retribuzione di risultato, che avverrà al termine della validazione del ciclo della performance.