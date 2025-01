Il Comune di Manfredonia annuncia il recupero delle attività natalizie dedicate ai bambini, originariamente previste per il 24 dicembre e rinviate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’evento si terrà domenica 5 gennaio, a partire dalle 10:30, nella centrale Piazza del Popolo.

La giornata sarà animata dal “Party con Gheghé”, che trasformerà la piazza in un vero e proprio villaggio natalizio. I bambini potranno divertirsi con numerose attrazioni interattive, tra cui lo Snow Globe e la slitta di Babbo Natale, che sarà accompagnata dal Grinch. Non mancheranno anche la simpatica Befana, giochi di gruppo come il tombolone e il memory, e l’entusiasmo delle mascotte, che coinvolgeranno grandi e piccoli in un’atmosfera festosa.

Un elemento speciale dell’evento sarà la consegna di premi realizzati con materiali riciclati, frutto del lavoro artigianale delle associazioni Delfino e Anfass ETS – APS Manfredonia, degli ospiti del Centro Diurno “L’Airone”, “Le Dalie”, e della casa famiglia “Franco Basaglia”. I bambini, inoltre, riceveranno gadget sostenibili, sensibilizzando così le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente.

L’Assessora all’Ambiente del Comune di Manfredonia, Rita Valentino, ha sottolineato: “Non si tratta solo di celebrare le festività, ma di cogliere l’occasione per diffondere un messaggio di inclusione, sostenibilità e benessere. Attraverso il prezioso lavoro delle nostre associazioni e strutture sociali, vogliamo ricordare che ogni gesto, anche il più semplice, può migliorare la qualità della vita della nostra comunità.”

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi natalizi del Comune di Manfredonia, che anche quest’anno ha voluto coniugare lo spirito delle feste con valori profondi, lasciando un’impronta positiva e duratura sul territorio.