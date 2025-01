Manfredonia, 03 gennaio 2025. Si sono concluse le indagini preliminari a carico di nove soggetti, accusati di truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche, malversazione e autoriciclaggio.

L’inchiesta, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia su delega della Procura Europea, ha coinvolto cinque società cooperative attive nel settore dell’acquacoltura, accusate di aver indebitamente beneficiato di fondi nazionali e comunitari.

Le indagini, avviate nel 2020 grazie a un’indagine approfondita da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, in collaborazione con la Compagnia di Manfredonia e la locale Capitaneria di Porto, hanno rivelato una truffa di oltre 4 milioni di euro.

Gli organizzatori della frode avevano richiesto e, in parte, ottenuto finanziamenti per la realizzazione di impianti acquacolturali che, contrariamente a quanto dichiarato, non sono mai stati avviati.

Grazie all’intervento tempestivo dei militari, sono stati bloccati i pagamenti previsti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), per un importo complessivo di 4 milioni di euro, e sono state avviate le procedure per il recupero dei fondi già erogati, pari a 1,4 milioni di euro, che sono stati sottoposti a sequestro su ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, quattro delle cinque società coinvolte sono state colpite da un provvedimento di interdizione antimafia emesso dal Prefetto di Foggia. Questa operazione rientra nell’ambito della strategia della Guardia di Finanza per combattere gli sprechi di denaro pubblico e promuovere un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti nazionali ed europei, a tutela dello sviluppo economico e occupazionale del Paese.

Si ricorda che gli indagati non sono da considerarsi colpevoli fino alla pronuncia di una sentenza definitiva.