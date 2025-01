Mario, un operaio metalmeccanico cinquantenne dell’hinterland bergamasco, ha vissuto una drammatica discesa agli inferi, ma è riuscito a risalire grazie alla legge 3 del 2012, nota come “salva suicidi”. Travolto da problemi economici e personali, era arrivato a un passo dal compiere un gesto estremo. L’intervento di Protezione Sociale Italiana e il supporto offerto dalla normativa gli hanno permesso di azzerare i debiti e riprendere in mano la propria vita.

La vicenda è stata raccontata dal Corriere della Sera, che ha citato anche un altro caso emblematico: quello dell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Un incubo di debiti e solitudine

La caduta di Mario è iniziata con la perdita del lavoro, seguita da un grave incidente stradale e dalla fine della sua relazione sentimentale. Questi eventi lo hanno spinto in una profonda depressione, allontanandolo da familiari e amici. Il mutuo di 101 mila euro che non riusciva più a sostenere lo ha portato a perdere la casa, venduta all’asta senza coprire l’intero debito.

Costretto a vivere nella sua auto per quasi cinque mesi, Mario si trovava intrappolato in una spirale di solitudine e continue pressioni da parte dei recuperatori crediti. «La mia vita era diventata un lockdown personale, peggiore di quello vissuto durante il Covid», ha raccontato.

La svolta con la legge 3/2012

Il cambiamento è arrivato grazie ai Servizi Sociali del Comune di Lallio, che gli hanno trovato un alloggio temporaneo, e al comandante della polizia locale di Treviolo, Matteo Copia, che lo ha indirizzato a Protezione Sociale Italiana. Questo organismo, specializzato in crisi da sovraindebitamento, ha avviato per Mario una procedura di esdebitazione completa.

L’avvocato Pietro Aiello, che ha seguito il caso, ha sottolineato come Mario fosse un “debitore meritevole”, non avendo accumulato i debiti per dolo o reati. Dopo mesi di attesa, il Tribunale ha finalmente approvato la richiesta una settimana prima di Natale, liberandolo dal peso dei debiti. «Ora posso guardare al futuro con speranza», ha dichiarato Mario, visibilmente emozionato.

Il caso di Cristina Chiabotto

Anche Cristina Chiabotto ha fatto ricorso alla legge “salva suicidi”. Nel 2019, l’ex Miss Italia ha affrontato un debito fiscale di oltre 2,5 milioni di euro, frutto di cattivi consigli ricevuti agli inizi della sua carriera. Nonostante un reddito annuo di circa 250 mila euro, la sproporzione tra entrate e debiti l’ha costretta a chiedere l’applicazione della normativa.

Il Tribunale di Ivrea ha approvato la liquidazione del suo patrimonio, obbligandola a vendere tre negozi per un valore complessivo di 241 mila euro e a versare annualmente 9 mila euro al Fisco. «Ho la coscienza a posto e voglio pagare ciò che devo», aveva dichiarato, rispondendo alle critiche.

Un principio universale

Le storie di Mario e Cristina dimostrano l’importanza della legge 3 del 2012, che offre una seconda possibilità a chi è schiacciato dai debiti. Due percorsi diversi, ma accomunati dal desiderio di rinascere: Mario, con un reddito minimo e senza patrimonio, e Cristina, con un debito milionario, rappresentano due facce di una normativa che supera ogni barriera sociale ed economica.

