Archiviata la pausa natalizia, Messina e Audace Cerignola si preparano a tornare in campo per affrontarsi domenica 5 gennaio alle ore 15.

Il momento del Messina

Il 2024 si è chiuso in maniera complicata per i giallorossi, reduci da tre sconfitte consecutive che li hanno relegati al terz’ultimo posto in classifica con appena 18 punti. La squadra siciliana si trova in piena zona playout e necessita di un cambio di passo per risalire la china. Il nuovo anno rappresenta un’opportunità per rilanciarsi, anche alla luce del recente cambio di proprietà, che ha portato entusiasmo tra i tifosi. La vittoria contro il Cerignola sarebbe un primo passo fondamentale per invertire la rotta.

Il Cerignola punta in alto

L’Audace Cerignola, al contrario, ha chiuso il 2024 con una serie di risultati positivi che l’hanno portata al quarto posto in classifica, in piena zona playoff. La squadra guidata da mister Raffaele è reduce da sei risultati utili consecutivi, anche se l’ultimo pareggio contro la Juventus ha lasciato qualche rimpianto. L’obiettivo per i pugliesi è chiaro: riprendere da dove si erano fermati e conquistare i tre punti per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice.

Sfida cruciale per entrambe le squadre

Per il Messina, la partita rappresenta un’occasione per ripartire e risollevare una stagione finora complicata. Per il Cerignola, invece, è l’opportunità di confermare il proprio stato di forma e continuare a sognare in grande. Il match si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per iniziare il 2025 nel migliore dei modi.

Messina Audace Cerignola, dove vedere la partita in diretta tv o streaming gratis

Partita: Messina-Audace Cerignola

Data e orario: domenica 5 Gennaio ore 15

Diretta TV: Sky, canale 253

Diretta Streaming: Sky

Diretta testuale: lacasadic.com

Le probabili formazioni

MESSINA (3-5-2): Krapikas, Manetta, Ndir, Rizzo, Lia, Anzelmo, Petrucci, Frisenna, Cominetti, Petrungaro, Anatriello. All. Modica

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Capomaggio, Martinelli; Russo, Tascone, Bianchini, Paolucci, Romano; Jallow, Salvemini. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

