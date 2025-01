Milano: le ceneri degli animali domestici sepolte con i padroni

A Milano, i proprietari di animali domestici avranno ora la possibilità di riposare accanto ai loro fedeli compagni. Le ceneri di cani, gatti, uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti e furetti potranno essere tumulate nei cimiteri cittadini, accanto alle tombe dei loro padroni. Questa decisione, adottata dal Comune di Milano, applica la legge regionale del 2022 e stabilisce le modalità per la sepoltura degli animali domestici nei cimiteri.

Molti proprietari di animali hanno da sempre espresso il desiderio di essere sepolti accanto ai loro amici a quattro zampe, e ora questo desiderio può essere realizzato anche in una grande città come Milano, seguendo regole precise. In caso di morte del proprietario, anche gli animali possono essere considerati “eredi” e prendere parte alla decisione di essere sepolti insieme. L’assessore ai Servizi civici, Gaia Romani, ha definito questa iniziativa come un “atto di civiltà” che risponde a una richiesta molto sentita da parte dei cittadini.

Tuttavia, non sono ammessi riferimenti diretti all’animale sulla lapide o sulla tomba, come fotografie o epigrafi dedicate. È invece consentito inserire una foto del defunto insieme al suo animale domestico. Le sepolture potranno avvenire in cellette, colombari o tombe di famiglia. La condizione fondamentale, come previsto dalla legge regionale, è che l’animale venga tumulato insieme o successivamente al proprietario, nella stessa tomba o manufatto funerario.

In caso di trasferimento del proprietario, anche le ceneri dell’animale dovranno essere spostate, e se la nuova destinazione non potesse accogliere entrambi, le ceneri dell’animale dovranno essere ritirate dai familiari del defunto o da chi ha richiesto la traslazione. Non è permessa la dispersione delle ceneri degli animali nei cimiteri, né il loro conferimento nel cinerario comune o nell’ossario.

L’assessore Romani ha sottolineato come, sempre di più, molte persone sviluppino con i loro animali domestici un legame speciale, simile a quello con un membro della famiglia. La possibilità di garantire una degna sepoltura e di riposare accanto al proprio animale è vista come un segno di grande attenzione e sensibilità, offrendo conforto a chi condivide la propria vita con i propri amici a quattro zampe.

Lo riporta TGCOM24.