L’ultima rapina avvenuta ad Apricena segna l’ennesimo capitolo di una lunga serie di attacchi a portavalori nella provincia di Foggia. Episodi di violenza che, sebbene attribuibili direttamente alle azioni criminali di bande ben organizzate, rivelano anche una fragilità strutturale nel sistema di sicurezza che dovrebbe proteggere sia il denaro trasportato che le vite delle Guardie Giurate coinvolte.

Non si tratta di episodi isolati o imprevedibili, ma di azioni premeditate che si ripetono con inquietante regolarità. La mancanza di un’integrazione efficace tra sicurezza pubblica e sicurezza privata emerge come una delle cause principali di questa situazione. Per troppo tempo, la prevenzione di questi reati è stata lasciata in secondo piano, e oggi ne paghiamo le conseguenze.

Un Far West Senza Regole

Il territorio foggiano viene spesso descritto come una sorta di “far west” dove la criminalità organizzata opera con modalità paramilitari, mettendo a rischio non solo le Guardie Giurate, ma anche la popolazione civile. Durante i periodi più critici del mese, quando il trasporto valori è più frequente, il rischio di rapine aumenta esponenzialmente. Eppure, le misure preventive latitano, lasciando il personale impiegato nel settore della sicurezza privata esposto a rischi inaccettabili.

Le pene per i rapinatori, quando vengono catturati, risultano spesso inadeguate. In molti casi, i responsabili sono già noti alle Forze dell’Ordine, ma questo non impedisce loro di continuare a operare con impunità. La ripetizione di questi crimini dimostra che il sistema repressivo, da solo, non è sufficiente a contrastare un fenomeno che ha radici profonde e che richiede un approccio integrato e multidimensionale.

La Necessità di una Strategia di Prevenzione

È evidente che la semplice reazione agli episodi di criminalità non basta. Occorre un cambiamento radicale nella strategia di sicurezza, che ponga l’accento sulla prevenzione. Ciò significa studiare il fenomeno in modo analitico, comprendere le dinamiche delle rapine ai portavalori e adottare misure che ne riducano il rischio.

L’installazione di sistemi di sicurezza avanzati, la creazione di percorsi di trasporto alternativi e la collaborazione stretta tra Forze dell’Ordine e istituti di vigilanza privata sono solo alcune delle possibili soluzioni. A ciò si aggiunge la necessità di una maggiore formazione per le Guardie Giurate, che devono essere preparate ad affrontare situazioni critiche e dotate di strumenti adeguati per difendersi.

Il Ruolo del Governo e delle Istituzioni

L’appello al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, non è un grido d’allarme isolato, ma la richiesta di un intervento strutturale e duraturo. È necessario che il Governo si faccia carico non solo del singolo episodio di Apricena, ma di un’intera revisione del sistema di sicurezza nella provincia di Foggia e in tutte quelle aree dove il fenomeno delle rapine ai portavalori è più diffuso.

Chiediamo che venga avviato uno studio dettagliato sulla criminalità organizzata locale, che si proceda con operazioni mirate a smantellare le bande criminali e che si rafforzino i presidi di sicurezza nei territori più esposti. Solo così sarà possibile ridurre il numero di questi episodi e garantire maggiore sicurezza alle Guardie Giurate che, con coraggio e dedizione, operano quotidianamente in condizioni di rischio estremo.

Una Sicurezza Condivisa

La sicurezza è un diritto di tutti, e non può essere garantita solo attraverso l’azione delle Forze dell’Ordine. È fondamentale che vi sia una sinergia tra settore pubblico e privato, che si sviluppino protocolli operativi condivisi e che si crei una rete di collaborazione continua.

Non possiamo permettere che il sacrificio delle Guardie Giurate cada nel vuoto. Ogni vita messa a rischio è una sconfitta per lo Stato e per la società civile. Serve un’azione immediata e concreta, per trasformare il far west foggiano in un territorio sicuro, dove il lavoro delle Guardie Giurate possa svolgersi senza il costante timore di nuovi attacchi.

Nota stampa a cura di Vincenzo del Vicario, Segretario Nazionale