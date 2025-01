San Giovanni Rotondo: “Memorie della Foresta” porta in scena il Gargano tra tradizione e arte contemporanea

SAN GIOVANNI ROTONDO – Sabato 4 gennaio 2025, alle ore 20:00, la suggestiva Chiesa di Sant’Orsola di San Giovanni Rotondo si trasformerà in palcoscenicoper un evento imperdibile: “Il Gargano incontra il Mondo – Memorie della Foresta”, uno spettacolo che fonde musica, teatro e poesia per celebrare l’identità e la bellezza del territorio garganico.

L’evento vedrà protagonisti Rione Junno, gruppo simbolo della tradizione musicale garganica, celebre per la capacità di reinterpretare la musica popolare attraverso arrangiamenti innovativi, e l’attrice Claudia Lerro, nota al grande pubblico per il ruolo di Porzia nella serie di successo “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai 1.

“Memorie della Foresta” non sarà solo uno spettacolo, ma un vero e proprio viaggio emozionale che attraversa il cuore del Gargano, raccontando storie e leggende attraverso l’intreccio di musica, danza e parole. Un incontro tra passato e presente, in cui l’anima del territorio rivive grazie all’arte contemporanea.

“Il teatro e la musica sono strumenti straordinari per unire generazioni e mantenere vive le nostre radici”, afferma l’assessore alla Cultura e Turismo di San Giovanni Rotondo, Gennaro Tedesco. “Memorie della Foresta rappresenta una rara opportunità di riscoprire la nostra identità culturale, con uno sguardo che coniuga tradizione e modernità. Invitiamo tutti a partecipare a questa esperienza che promette di regalare emozioni autentiche”.

Lo spettacolo si inserisce nel più ampio progetto “Il Gargano incontra il Mondo. Arte, musica e teatro in ogni stagione”, un’iniziativa culturale promossa dalla Regione Puglia e realizzata in collaborazione con otto Comuni del Gargano. Il format mira a valorizzare il territorio attraverso eventi artistici e musicali, contribuendo a rendere la Puglia una meta culturale e turistica di riferimento in ogni periodo dell’anno.

“Il Gargano incontra il Mondo” rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma una concreta occasione di promozione culturale e turistica, capace di rafforzare l’identità locale e renderla attrattiva per visitatori italiani e stranieri.

L’appuntamento con “Memorie della Foresta” si preannuncia come uno degli eventi più attesi di questa stagione, un’occasione per celebrare il Gargano attraverso l’arte e la bellezza della sua storia.