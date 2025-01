Stabili i prezzi dell'Olio Extravergine: Foggia continua a essere un punto di riferimento

Inizia l’anno con una stabilità nelle quotazioni dell’olio extravergine d’oliva, come emerge dal listino pubblicato venerdì 3 gennaio da Ismeamercati. Nelle principali piazze italiane, i valori restano pressoché invariati, confermando una tendenza che si protrae dall’ultima rilevazione del 23 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025. Nel dettaglio, l’olio extravergine d’oliva a Foggia si attesta su una quotazione di 9,40 euro al chilogrammo, mantenendo il livello stabile. Nelle piazze pugliesi, le quotazioni sono anch’esse invariate: Bari registra 9,55 euro/kg, così come Brindisi, Lecce e Taranto, consolidando il trend di stabilità che caratterizza la regione.

Spostandosi ad altre zone d’Italia, le quotazioni evidenziano una certa varietà, con Palermo che guida la classifica a 9,90 euro/kg, seguita da Trapani a 9,70 euro/kg. A Pescara e Chieti, i prezzi salgono a 12 euro/kg, mentre Ragusa mantiene un valore pari a 10,95 euro/kg. Le quotazioni medie sulle dieci piazze analizzate da Ismeamercati si attestano a 10,17 euro/kg, con Pescara e Chieti ai vertici. Le piazze più forti si trovano principalmente in Abruzzo, dove i valori rimangono tra i più alti. A livello nazionale, la situazione è generalmente positiva, con una domanda costante e una produzione che non sembra subire fluttuazioni significative.

Stabilità anche per le denominazioni di origine protetta (Dop), che vedono prezzi pressoché invariati in tutte le piazze analizzate. Il Dop Terre di Bari mantiene una quotazione di 9,55 euro/kg, la stessa di Bari, mentre l’olio Dop Bruzio della Calabria sale a 9,60 euro/kg. In Liguria, il Dop Riviera dei Fiori e il Dop Riviera Ligure si attestano su 14,50 euro/kg, mentre il Dop Val di Mazara in Sicilia è quotato a 10,23 euro/kg. Tra le denominazioni Dop più pregiate, il Garda Dop si distingue con un prezzo di 16,50 euro/kg, seguito dal Brisighella a 21 euro/kg, segno di una qualità superiore che continua ad essere apprezzata sul mercato. Il Chianti Classico mantiene una quotazione stabile a 16 euro/kg, così come l’olio Igp Toscano, con un prezzo invariato di 12 euro/kg sulla piazza di Siena.

Anche i prezzi dell’olio Dop Monti Iblei (12,50 euro/kg), Valli Trapanesi (9,90 euro/kg) e l’Aprutino Pescarese (12 euro/kg) si sono mantenuti stabili, dimostrando la solidità del settore olivicolo nazionale. Le quotazioni sono rilevate durante la fase di contrattazione tra produttori e mediatori, grossisti o rivenditori, e sono pubblicate con scopi informativi dalle Camere di Commercio. Sebbene le oscillazioni siano minime, i valori riflettono una situazione di mercato che, almeno per il momento, risulta relativamente equilibrata.

Il 2025 sembra avviarsi all’insegna della stabilità per l’olio extravergine d’oliva, con una domanda che rimane alta e un settore che continua a puntare sulla qualità, soprattutto in Puglia, una delle principali regioni produttrici del prezioso oro verde.