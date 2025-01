Torna la “Befana del Vigile” a Torremaggiore: festa e solidarietà per l’Epifania

TORREMAGGIORE – Il prossimo 6 gennaio 2025, alle ore 11:00, il Convento Sacro Cuore si animerà con il ritorno della tradizionale “Befana del Vigile”, un appuntamento che da anni unisce festa e solidarietà, promosso dal Comune di Torremaggiore in collaborazione con la Polizia Locale e la Croce Rossa Italiana.

L’evento, dedicato ai più piccoli, rappresenta un’occasione speciale per celebrare l’Epifania con giochi, mascotte e la coinvolgente musica della MelodyMania Street Band. Ma oltre al divertimento, l’iniziativa abbraccia uno spirito di solidarietà verso chi ha più bisogno. Durante la manifestazione, infatti, verrà organizzata una raccolta di alimenti, vestiti e giocattoli usati, destinati alle famiglie meno fortunate, grazie al supporto della Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severo-Torremaggiore.

“La Befana del Vigile è un momento che coniuga la gioia delle feste con il valore della condivisione e del supporto reciproco”, dichiara il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo. “In un periodo in cui il calore del Natale si fa sentire ancora forte, vogliamo che nessuno resti indietro. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa, non solo per festeggiare insieme, ma per dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà”.

La giornata vedrà anche la partecipazione del gruppo Torremaggiore in Vespa, che aggiungerà un tocco di tradizione e allegria con la loro sfilata. “Sarà una festa per i bambini, ma con un messaggio profondo rivolto a tutta la comunità: donare è un gesto che arricchisce il cuore di chi riceve e di chi offre”, aggiunge il sindaco Di Pumpo.

L’amministrazione comunale ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento non solo come celebrazione dell’Epifania, ma come occasione per rafforzare lo spirito comunitario e sensibilizzare la cittadinanza all’importanza della solidarietà. “Aspettiamo grandi e piccoli per vivere insieme questo momento di festa, perché il Natale non termina il 25 dicembre, ma continua con gesti di generosità che possono fare la differenza”, conclude Di Pumpo.

L’appuntamento con la “Befana del Vigile” promette di essere una giornata speciale, in cui musica, giochi e doni si fonderanno con la solidarietà, portando avanti una tradizione che fa bene non solo ai più piccoli, ma a tutta la comunità.