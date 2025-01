Manfredonia, Ugo Galli: "Noir uccisa con brutalità, una comunità sotto shock"

Un atto di inaudita crudeltà ha scosso la comunità locale: Noir, una cagnolona nota per la sua indole docile e affettuosa, è stata brutalmente uccisa. La cagnolona, accudita con amore da alcuni cittadini e solita girovagare pacificamente per le strade del paese, è stata vittima di una violenza efferata che lascia senza parole.

I consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, hanno condannato fermamente l’accaduto, definendolo una barbarie inaccettabile per una comunità civile. “Una comunità sana non può tollerare gesti di tale gravità”, hanno dichiarato in una nota congiunta, annunciando di aver presentato denuncia alle autorità di polizia affinché sia fatta giustizia.

La legge italiana prevede pene severe per chi si macchia di tali reati. L’articolo 544-bis del Codice Penale punisce con la reclusione fino a due anni chiunque causi la morte di un animale con crudeltà e senza necessità. L’episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini, che ricordano Noir come una presenza affettuosa e innocua. L’auspicio comune è che l’autore di questo gesto brutale venga identificato e perseguito secondo la legge.

Le indagini sono in corso, e le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire a fare luce su questo grave episodio. Noir, nella sua serenità e dolcezza, rappresentava un simbolo di convivenza pacifica che non può essere spezzato dall’odio e dalla violenza.