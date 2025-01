Manfredonia-Virtus Francavilla: sfida cruciale al Miramare

Domani, 5 gennaio, alle ore 15, il Manfredonia Calcio tornerà in campo nello storico stadio Miramare per affrontare la Virtus Francavilla nella 18ª giornata di campionato, che segna l’inizio del girone di ritorno. Per la squadra di mister Cinque, si tratta di un’occasione importante per inaugurare il nuovo anno con una vittoria e riscattare la netta sconfitta per 3-0 subita all’andata alla Nuovarredo Arena, con le reti di Taurino e Sosa.

I sipontini arrivano al match in 16ª posizione con 13 punti. Nell’ultimo impegno, disputato il 22 dicembre, la squadra ha pareggiato 1-1 contro il Martina: alla rete iniziale del capitano Giacobbe ha risposto Russo per gli avversari. Nelle ultime cinque gare di campionato, il Manfredonia ha raccolto 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con 7 gol segnati e 10 subiti. Al Miramare, però, i biancocelesti hanno mostrato segnali incoraggianti, collezionando tre risultati utili consecutivi: la vittoria per 3-0 contro la Palmese e i pareggi contro Casarano (2-2) e Martina (1-1).

Per la sfida di domani, il tecnico dovrà fare a meno di Gianfreda e Porzio, entrambi squalificati. A guidare l’attacco ci sarà il capitano Mirko Giacobbe, capocannoniere della squadra con 4 reti stagionali. Gli avversari del Manfredonia occupano attualmente il 6° posto con 31 punti, a sole tre lunghezze dalla vetta. La Virtus è reduce da una sconfitta per 1-0 contro l’Ugento, maturata nei minuti finali, e da un recente cambio di guida tecnica: Antonio Rogazzo ha preso il posto di Ciro Ginestra.

Nelle ultime cinque partite, la Virtus ha ottenuto 6 punti con due vittorie e tre sconfitte. Fuori casa, ha mostrato prestazioni altalenanti, vincendo due gare e perdendone tre nelle ultime cinque trasferte. La formazione pugliese dovrà rinunciare agli squalificati Winston Ceesay e Alex Sirri. Il pericolo numero uno per il Manfredonia sarà Franco Sosa, capocannoniere del girone H di Serie D con 10 reti all’attivo.

La gara di domani rappresenta un test importante per i padroni di casa, che puntano a confermare i progressi visti nelle recenti partite al Miramare e a regalare una gioia al proprio pubblico. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale. La società invita tutti a sostenere i biancocelesti in questa sfida cruciale: l’obiettivo è iniziare il 2025 con il piede giusto. Forza Manfredonia!