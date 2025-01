Nel corso del 2024, la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha intensificato la sua attività di prevenzione e contrasto ai crimini informatici in Puglia, registrando risultati significativi nella lotta alla pedopornografia online, al cyberterrorismo e alle truffe finanziarie. I dati diffusi nel report annuale del Servizio Polizia Postale evidenziano un impegno costante e capillare sul territorio, con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari e le Sezioni Operative di Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto in prima linea.

Difesa dei minori e contrasto alla pedopornografia

La tutela dei minori è rimasta una priorità per la Polizia Postale pugliese. Nel 2024, sono state portate a termine diverse operazioni di polizia giudiziaria che hanno condotto all’arresto di presunti responsabili di casi di sextortion e di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini si sono estese anche fuori dai confini regionali, a dimostrazione della pervasività del fenomeno. Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) ha coordinato più di 2.800 indagini a livello nazionale, con 144 arresti e oltre 1.000 perquisizioni. In Puglia, l’attenzione si è concentrata anche sull’adescamento di minori online, un fenomeno in crescita che richiede un monitoraggio costante della rete.

Formazione e prevenzione: oltre 21.000 utenti coinvolti

Parallelamente all’attività investigativa, il Centro pugliese ha svolto un’intensa opera di sensibilizzazione, coinvolgendo 21.433 studenti, genitori e docenti in 129 eventi formativi. I temi affrontati hanno riguardato i rischi del web, il cyberbullismo, l’uso consapevole dei social media e le insidie delle truffe online. In un’epoca di crescente digitalizzazione, educare i cittadini sui pericoli della rete è diventato un pilastro fondamentale per prevenire reati informatici e proteggere le fasce più vulnerabili.

Cyberterrorismo e infrastrutture critiche

Nel settore della sicurezza cibernetica, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) ha giocato un ruolo cruciale. Nel 2024, ha gestito circa 12.000 attacchi informatici significativi, diramando oltre 59.000 alert per prevenire minacce alle infrastrutture pubbliche e private. In Puglia, il CNAIPIC ha collaborato attivamente alla protezione delle aziende sanitarie locali e delle pubbliche amministrazioni, settori frequentemente presi di mira da attacchi ransomware e DDoS. Particolare attenzione è stata dedicata al Vertice del G7, svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno, un evento che ha richiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza informatica.

Crimini finanziari e falso trading online

Il Financial Cyber Crime ha rappresentato un’altra importante sfida. La Polizia Postale pugliese ha registrato un aumento delle truffe online, in particolare legate al falso trading e al phishing. Le frodi basate su tecniche di social engineering, come il cosiddetto “vishing” (phishing telefonico), hanno colpito sia cittadini privati che imprese. L’uso sempre più frequente delle criptovalute ha reso le indagini più complesse, richiedendo competenze avanzate e strumenti tecnologici all’avanguardia per tracciare le transazioni.

Attività del Commissariato di P.S. Online

Il Commissariato di P.S. Online ha continuato a essere un punto di riferimento per i cittadini pugliesi, raccogliendo oltre 82.000 segnalazioni e fornendo assistenza in 23.000 casi. Tra i fenomeni più segnalati, spiccano le truffe online, il phishing e le estorsioni sessuali. Attraverso il sito www.commissariatodips.it, sono state avviate campagne di prevenzione e sensibilizzazione che hanno raggiunto milioni di utenti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e consapevoli in rete.

Il futuro della sicurezza cibernetica

Il report 2024 della Polizia Postale conferma che la Puglia resta un territorio strategico nella lotta ai crimini informatici. L’incremento delle operazioni e l’impegno nella formazione testimoniano l’efficacia di un modello di sicurezza che integra prevenzione, educazione e contrasto attivo ai reati online. In un contesto in cui la criminalità informatica è in continua evoluzione, la Polizia Postale continua a rappresentare un baluardo fondamentale per la protezione di cittadini, imprese e istituzioni.