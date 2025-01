Randagismo a Manfredonia: Forza Italia chiede risposte concrete al Comune

A fronte delle recenti uccisioni di cuccioli e dell’atroce morte di Noir, una cagnolona nota per la sua bontà, i consiglieri comunali di Forza Italia – Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli – hanno denunciato l’assenza di interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale. Un vuoto che, secondo i consiglieri, è stato colmato solo dalla dedizione di volontari e cittadini, i quali hanno dimostrato un impegno encomiabile nel fronteggiare l’emergenza.Forza Italia punta il dito contro la mancanza di una strategia strutturata per la gestione del randagismo e solleva una serie di interrogativi indirizzati al Comune:

È vero che la carcassa di Noir è stata rimossa dalla polizia locale prima dell’intervento del veterinario competente?

Sono state ufficialmente istituite le colonie feline sul territorio comunale?

Esiste una mappatura del randagismo felino e canino?

Quali sono i riferimenti per le emergenze veterinarie e quali professionisti convenzionati operano per il Comune?

Qual è il numero dei cani di quartiere censiti, quante sterilizzazioni sono state effettuate e quali risorse sono state stanziate per la cura degli animali e il sostegno ai volontari?

I consiglieri chiedono inoltre aggiornamenti sul progetto “Zero cani in canile”, sviluppato in passato con un approccio metodico e basato su analisi approfondite del fenomeno. Un’iniziativa che, se attuata, potrebbe rappresentare una svolta per il territorio. In merito alle azioni intraprese dall’amministrazione, Forza Italia non lesina critiche: “La pubblicazione della cosiddetta mappa delle carezze canine non può essere considerata una risposta adeguata ai problemi del randagismo”. I consiglieri sottolineano che l’approccio alle emergenze deve essere ben più incisivo, basato su un’analisi seria e mirata delle problematiche.

“Si rendono necessari fatti concreti, non sporadiche iniziative come l’apposizione di microchip”, concludono i consiglieri. Forza Italia ribadisce la necessità di un impegno più strutturato da parte del Comune per affrontare in modo efficace il problema del randagismo e per supportare chi ogni giorno si occupa degli animali abbandonati con dedizione e sacrificio. L’auspicio è che il Comune dia risposte tempestive e precise, dimostrando di voler affrontare con serietà una tematica che tocca non solo gli animali, ma anche il decoro e la sicurezza della città.