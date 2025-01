Strippoli: "Come l'isolamento trasportistico in Capitanata danneggia il nostro sviluppo turistico e culturale"

Domani, presso il Parco Archeologico di Siponto, sarà possibile ammirare gratuitamente uno dei simboli più straordinari del nostro patrimonio culturale: la basilica paleocristiana, resa unica al mondo grazie all’installazione artistica di reti metalliche di Edoardo Tresoldi.

Un’opera che coniuga magistralmente antico e moderno, attirando ogni anno migliaia di visitatori e riconoscimenti internazionali. Inoltre, alle ore 10:00, l’associazione ArcheoSipontum guiderà i visitatori alla scoperta dei nuovi straordinari ritrovamenti archeologici: un anfiteatro romano e altre meraviglie dell’antica Sipontum, emerse negli ultimi anni di scavi. Un patrimonio unico, il nostro ‘tesoro nascosto’, che meriterebbe di essere valorizzato come uno dei poli turistici e culturali più importanti d’Italia.

Ma come può un cittadino foggiano raggiungere questo evento?

Treno: Non ci sono treni per Manfredonia per quasi tutto l’anno, ad eccezione dei collegamenti estivi. È inaccettabile che due città della stessa provincia, con una popolazione rispettivamente di 145.000 e 50.000 abitanti, non siano collegate quotidianamente da almeno una linea ferroviaria. Questo livello di isolamento infrastrutturale è unico nel panorama italiano.

Autobus: L’unico autobus disponibile parte alle 14:00, rendendo impossibile partecipare a un evento mattutino. Inoltre, la fermata è collocata a diversi chilometri dal Parco Archeologico, una scelta incomprensibile per una destinazione di tale rilevanza culturale e turistica.

Questa è la considerazione riservata al nostro territorio da RFI e dal sistema di trasporto regionale: una condizione di isolamento che penalizza non solo i cittadini, ma anche le opportunità di sviluppo economico, turistico e culturale dell’intera area. Mi auguro che questa ennesima dimostrazione di disinteresse verso il nostro territorio spinga finalmente a un cambio di rotta. Sarebbe simbolico vedere domani un fiume di persone incamminarsi lungo la statale per Siponto, a dimostrazione della voglia di partecipare e valorizzare la nostra storia, anche a dispetto delle difficoltà imposte da chi dovrebbe garantire servizi essenziali.”

Francesco Strippoli

Consigliere Comunale – Movimento 5 Stelle