Team Altamura: Derby dell’Epifania con numerose assenze

Il Team Altamura si prepara ad affrontare il derby dell’Epifania contro il Foggia con l’obiettivo di superare l’emergenza e porre fine alla mini-serie di sconfitte consecutive che ha caratterizzato la chiusura del 2024. La squadra, reduce da tre partite senza vittorie tra campionato e Coppa Italia di Serie C, sarà costretta a fare i conti con un numero considerevole di assenze, complicando ulteriormente la già difficile situazione.

Il tecnico Daniele Di Donato si presenterà allo Zaccheria senza ben sette giocatori, con altri due titolari ancora in dubbio. Le assenze riguardano tutti i reparti: in difesa, Sadiki è ai box da settimane a causa di un problema al ginocchio, mentre a centrocampo sono certi i forfait di Dipinto, che tornerà a fine mese, e Franco, con Bumbu che resta in forte dubbio a causa di un recente stato febbrile. A complicare ulteriormente i piani c’è la coperta cortissima tra la trequarti e l’attacco: D’Amico è squalificato, mentre Molinaro è destinato a non essere convocato a causa di una sua imminente partenza. Restano anche fuori i lungodegenti Palermo e Sabbatani, mentre Pane è febbricitante e Viola è pronto a partire titolare in porta.

Con queste pesanti assenze, Di Donato avrà a disposizione una rosa ridotta, composta da 16 o 18 giocatori, portieri inclusi. Per mantenere il consueto 4-3-3, si ipotizza l’accentramento di Rolando – ex della partita – in mezzo al campo accanto ad Andreoli, mentre Bumbu, ancora non al meglio, potrebbe essere costretto a giocare in condizioni precarie. Non si escludono anche altre soluzioni, come l’avanzamento di Acampa o l’adattamento di Gigliotti nel ruolo di mediano. Per quanto riguarda il reparto offensivo, la formazione dovrebbe includere Leonetti, che è certo di un posto nell’undici di partenza, mentre Minesso, Simone e Peschetola si contenderanno gli altri due posti, con i primi due in vantaggio.

Il calciomercato continua a essere un tema caldo in casa Altamura. Il direttore sportivo Andrea Grammatica sta cercando di completare un poker di innesti (un difensore, un centrocampista, un esterno e due attaccanti), ma senza forzare i tempi. L’intesa con il Bari per il prestito del difensore Onofrietti, che ha militato alla Turris nella prima parte di stagione, è ancora in fase di definizione. Restano attuali anche i nomi del difensore Ortisi del Messina e di Ganfornina del Casarano. In attacco, Fabrizi del Pineto rimane uno degli obiettivi, mentre il dialogo con il Foggia per il centravanti Santaniello potrebbe intensificarsi dopo il derby del 6 gennaio.

In vista del confronto con il Foggia, dunque, il Team Altamura dovrà fare i conti con una rosa decimata dalle assenze, ma con la determinazione di superare le difficoltà e cercare di interrompere una striscia negativa che rischia di compromettere ulteriormente la stagione.

