Carnevale di Manfredonia, a che punto siamo? Sì a strategia e pianificazione, evitiamo stucchevolezze, volontari ed eroi

Il Carnevale di Putignano 2025 è stato già presentato e i dettagli sono disponibili, comprese le date e gli ospiti, con eventi programmati dal 16 febbraio al 4 marzo 2025. Tra gli ospiti principali, ci saranno esibizioni musicali, come quella de La Rappresentante di Lista, e incontri con figure di rilievo come lo scrittore e conduttore Nicola Lagioia. Il programma include anche sfilate di carri allegorici e altri eventi culturali che mirano a celebrare la tradizione e ad approfondire il tema del Carnevale.

Per quanto riguarda il Carnevale 2025 di Manfredonia (al di là delle dati ufficiali: 2,4,8 marzo) , sembra esserci nuovamente incertezza riguardo all’organizzazione e alle tempistiche. Non ci sono ancora informazioni ufficiali dettagliate come nel caso di Putignano e di altri storici carnevali italiani (come del resto quello di Manfredonia, dove è in carica dallo scorso Giugno un’Amministrazione comunale).

Questo potrebbe essere un segnale di ritardi nella pianificazione, che possono riflettere una mancanza di comunicazione o coordinamento nell’organizzazione. È possibile che alcuni eventi e ospiti siano ancora da confermare.