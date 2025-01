Criminalità sempre più opprimente nel Foggiano e un solo tribunale: Agnusdei chiede una svolta decisiva

La recente recrudescenza della criminalità organizzata nella provincia di Foggia, esemplificata dall’ultimo assalto al portavalori sulla Statale 89 tra San Nicandro Garganico e Apricena, ha riacceso il dibattito sulla necessità di una revisione della geografia giudiziaria. Secondo l’avvocato Pippo Agnusdei, che ha a lungo combattuto per salvare il Tribunale di Lucera, la situazione è ormai insostenibile.

Agnusdei, alla guida del Comitato Nazionale dei Tribunali Accorpati, sottolinea come la provincia di Foggia, con i suoi 690.000 abitanti e oltre 7.000 chilometri quadrati, non possa essere servita da un solo Tribunale. A causa della soppressione degli uffici giudiziari a seguito del decreto legislativo n. 155/2012, Foggia è ora l’unico punto di riferimento giudiziario per un vasto territorio che comprende anche l’ex tribunale di Lucera e altre Sezioni Distaccate, come quelle di San Severo e Manfredonia. La conseguenza di questo accorpamento, secondo Agnusdei, è un aggravio processuale insostenibile, tanto che il Tribunale di Foggia è diventato il quarto più carico d’Italia, dopo quelli di Roma, Milano e Napoli.

Il legale denuncia anche l’evidente disparità rispetto a realtà vicine, come Molise e Basilicata, che pur avendo territori e popolazioni più piccoli, hanno mantenuto più Tribunali e strutture giuridiche importanti. “La Capitanata ha diritto a un trattamento simile, se non migliore, considerando la grave presenza della criminalità organizzata”, afferma Agnusdei.

Secondo l’avvocato, il danno subito dal territorio è “incommensurabile” e va ben oltre il semplice disguido logistico. Le distanze fisiche e “non solo logistiche” tra i cittadini e il tribunale di Foggia sono enormi, accentuando il distacco tra le istituzioni e il popolo. “Serve una svolta decisa”, afferma Agnusdei, aggiungendo che la Capitanata ha bisogno di almeno un altro Tribunale, con relativa Procura della Repubblica, nonché una Sezione Distaccata di Corte di Appello.

La proposta dell’avvocato include la creazione di nuovi uffici giudiziari in tutta la provincia, distribuiti in modo più equo per contrastare la criminalità e tutelare una comunità che già si trova in difficoltà economiche e sociali. Agnusdei suggerisce che l’implementazione di queste strutture potrebbe avvenire senza costi eccessivi per lo Stato, utilizzando edifici già esistenti e poco costosi.

Il messaggio è chiaro: per combattere l’illegalità crescente, è fondamentale garantire una giustizia più vicina e accessibile, che possa efficacemente contrastare l’oppressione delle mafie nella Capitanata.

(fonte: FoggiaToday)