SOLIDARIETÀ AI CONSIGLIERI SPANO E PACILLI E PRECISAZIONI SULLE DICHIARAZIONI DELL’EX ASSESSORE LIBERO PALUMBO

La coalizione di maggioranza esprime piena solidarietà ai consiglieri Matteo Pacilli e Daniele Spano, quest’ultimo Presidente della Commissione Personale e Affari Generali, destinatari di dichiarazioni inopportune da parte dell’ex assessore ed attuale consigliere di minoranza Libero Palumbo.

Riteniamo doveroso sottolineare come le affermazioni di Palumbo, oltre ad essere prive di fondamento, dimostrino una palese mancanza di conoscenza delle procedure amministrative da parte di chi, in passato, avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento per gli Affari Generali e il Personale.

Ricordiamo che, proprio durante il mandato dell’ex assessore Palumbo, sono state introdotte modifiche al regolamento comunale che hanno eliminato l’obbligo di convocare le commissioni via PEC. Come stabilito dall’art. 14, comma 9 del regolamento, le convocazioni possono essere effettuate tramite avviso scritto, telefonico o secondo un calendario concordato, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e dell’ordine del giorno. È sorprendente che proprio l’ex assessore, che avrebbe dovuto conoscere queste modifiche, ne sia all’oscuro!

Questa lacuna può essere spiegata dalla scarsa partecipazione dell’ex assessore alle attività della Commissione: in due anni di mandato, vi ha preso parte solo due volte, dimostrando un interesse limitato alle sue responsabilità e una conoscenza superficiale delle funzioni legate alla sua delega.

Non è la prima volta che Palumbo utilizza un linguaggio offensivo e denigratorio, dimostrando uno stile comunicativo che non si addice al ruolo istituzionale che ricopre. Tali atteggiamenti minano la serenità del confronto politico e denotano una mancanza di rispetto per le istituzioni e per chi, con serietà e impegno, lavora quotidianamente per il bene della comunità. Le sue recenti dichiarazioni, spropositate e strumentali, evidenziano un atteggiamento poco collaborativo e distante dai valori di impegno e responsabilità richiesti da chi rappresenta i cittadini.

La maggioranza, insieme ai consiglieri Spano e Pacilli, prosegue con determinazione il proprio lavoro per la comunità, respingendo con fermezza ogni tentativo di denigrazione infondato e volto esclusivamente a destabilizzare il confronto costruttivo.

La Coalizione di Maggioranza