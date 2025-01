Manfredonia, Cinque alla vigilia della sfida con la Virtus Francavilla: "Salvezza la nostra ossessione"

MANFREDONIA – Cresce l’attesa per la sfida tra Manfredonia e Virtus Francavilla, in programma questo weekend. A pochi giorni dall’importante match, il tecnico del Manfredonia, Franco Cinque, ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la necessità di invertire la rotta dopo una serie di risultati negativi.

“Abbiamo perso troppo terreno e non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. La salvezza è diventata la nostra ossessione”, ha dichiarato l’allenatore, consapevole del difficile momento che la squadra sta attraversando. “Dobbiamo lottare su ogni pallone e affrontare ogni partita come se fosse una finale. Il gruppo è motivato e sa bene quanto sia importante fare punti contro la Virtus Francavilla, una squadra ostica e ben organizzata.”

Cinque ha poi evidenziato l’importanza del supporto dei tifosi, elemento fondamentale per cercare di risollevare il morale della squadra: “Il nostro pubblico è sempre stato il dodicesimo uomo in campo. Sappiamo che anche loro soffrono insieme a noi, ma sono certo che ci sosterranno dal primo all’ultimo minuto.”