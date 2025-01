Manfredonia. Il valore del volontariato per il benessere degli animali. L'appello di Liliana Rinaldi

Manfredonia, 5 gennaio 2025 – Un grazie sentito e profondo alle volontarie che, con dedizione e impegno, ogni giorno lavorano a favore del benessere degli animali. A esprimere questa riconoscenza è Liliana Rinaldi, consigliera comunale di Manfredonia, che sottolinea come le attività svolte dalle volontarie non solo siano fondamentali per la comunità, ma rappresentino anche un esempio tangibile di altruismo e sacrificio.

“Il loro lavoro è spesso invisibile agli occhi di chi non vive in prima persona la realtà del volontariato”, afferma la Rinaldi, “ma il loro impegno, la passione e l’amore per gli animali che non hanno voce sono essenziali per garantire che ogni essere vivente abbia una vita dignitosa, libera da abusi e sofferenze. Nel corso degli anni, il gruppo di volontariato di Manfredonia ha svolto un ruolo chiave nella cura e protezione degli animali in difficoltà, a partire dai cani randagi fino agli animali domestici abbandonati. Le attività comprendono non solo l’assistenza sanitaria e alimentare, ma anche l’adozione e la sensibilizzazione della comunità sul rispetto degli animali.

“L’impegno delle volontarie è a volte invisibile ma non per questo meno prezioso,” aggiunge Rinaldi. “Essere disposti a dedicare il proprio tempo e le proprie energie per garantire un futuro migliore a chi non ha voce è un atto di grande coraggio e generosità. Lo fanno a proprie spese, senza alcun tornaconto personale, spinti solo dalla passione per il benessere degli animali.” La Rinaldi ricorda che il volontariato è spesso un’azione solitaria, fatta di sacrifici e di ore dedicate senza alcuna aspettativa di ricompensa. “Voglio esprimere la mia gratitudine a tutte le volontarie della nostra comunità. Il loro lavoro non passa inosservato. Loro sono quelle mani che accudiscono, che curano, che proteggono.”

Il lavoro delle volontarie di Manfredonia continua ogni giorno, tra mille difficoltà e sacrifici. Le loro azioni non solo fanno bene agli animali, ma contribuiscono anche a costruire una società più empatica e consapevole. Rinaldi invita tutta la cittadinanza a unirsi a questo movimento di cambiamento. “Non dobbiamo mai dimenticare che il benessere degli animali è anche il nostro benessere. Siamo tutti parte di un ecosistema che va tutelato e protetto”.