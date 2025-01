Manfredonia in Musica: Equilibrio tra Divertimento e Riposo durante le Festività

Le festività natalizie a Manfredonia sono state, come ogni anno, un momento cruciale per la città: luci scintillanti, eventi musicali e locali affollati hanno contribuito a creare un’atmosfera unica. Tuttavia, l’ordinanza sindacale N. 24 del 13.12.2024, emanata per regolamentare gli orari delle attività di intrattenimento musicale, ha generato un dibattito acceso. Sul mio blog www.antimodj.it, dove parlo spesso di musica, comunità e cultura, ho deciso di riflettere su questa vicenda.

L’obiettivo dell’ordinanza era trovare un equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti e la necessità di sostenere le attività economiche locali, vitali per il turismo e l’economia cittadina. A festività concluse, è il momento di chiederci: questo equilibrio è stato raggiunto?

Le luci e le ombre delle festività

Da un lato, è innegabile che eventi musicali e serate nei locali rappresentino un’opportunità per rilanciare l’immagine di Manfredonia come città viva e accogliente. I bar, i ristoranti e i pub si sono riempiti di residenti e turisti desiderosi di trascorrere momenti di gioia e socializzazione. Limitare eccessivamente queste iniziative avrebbe rischiato di penalizzare un settore già fragile.

Dall’altro lato, però, non possiamo ignorare le lamentele dei residenti: anziani, famiglie con bambini piccoli e persone con problemi di salute hanno denunciato disagi per musica troppo alta e schiamazzi fino a tarda notte. Questi disagi evidenziano un punto critico: la libertà di divertirsi non deve diventare un problema per gli altri.

Problemi di applicazione e soluzioni possibili

Nonostante l’ordinanza prevedesse regole chiare sugli orari e il controllo dei decibel, l’applicazione delle norme non è stata sempre efficace. In alcune situazioni non hanno rispettato i limiti, e i controlli sono stati spesso insufficienti.

Come cittadino e come DJ, credo che un compromesso sia possibile. Ecco alcune proposte:

Monitoraggio tecnologico: utilizzare strumenti per misurare in tempo reale i decibel prodotti dagli eventi. Va ricordato che i DJ hanno già a disposizione nei loro mixer strumenti integrati per monitorare i livelli di decibel, che possono essere utilizzati con maggiore consapevolezza e responsabilità. Incentivi per eventi di qualità: promuovere spettacoli e intrattenimenti che rispettino le regole, valorizzando l’offerta senza creare disagi.

Il dialogo tra amministrazione, commercianti, musicisti, DJ e cittadini è essenziale per rendere queste soluzioni realizzabili. Gli esercenti devono sentirsi coinvolti in una strategia comune, comprendendo che il rispetto delle regole non è un ostacolo, ma un valore aggiunto. Allo stesso tempo, i residenti devono accettare che le festività portano con sé un po’ più di vitalità.

Un messaggio alla comunità

Come autore di www.antimodj.it, voglio esprimere la mia solidarietà a tutti i cittadini che hanno vissuto disagi. Le festività dovrebbero unire, non dividere. Ho letto con dispiacere le segnalazioni di chi si è sentito abbandonato o ha dovuto affrontare notti insonni. Comprendo quanto possa essere frustrante vedere il proprio quotidiano stravolto.

Manfredonia ha tutte le carte in regola per essere un esempio di comunità che sa coniugare divertimento e rispetto. Le esperienze di quest’anno devono insegnarci a fare meglio. Solo collaborando possiamo vivere festività in cui musica, socializzazione e riposo coesistano in armonia.

Un augurio di buon 2025 a tutti! Con l’arrivo del meraviglioso Carnevale di Manfredonia, auspico che tutte le accortezze necessarie vengano messe in atto per garantire un evento all’insegna del rispetto e del divertimento per l’intera comunità.

Antimo DJ