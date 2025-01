Manfredonia-Virtus Francavilla: un pareggio senza reti, ma tante emozioni in campo

Una partita combattuta ma senza gol quella tra Manfredonia e Virtus Francavilla, terminata 0-0 al termine di 90 minuti ricchi di occasioni ed emozioni. Il match, valido per il campionato di Serie D, ha visto entrambe le squadre darsi battaglia, con i padroni di casa più vicini alla rete in diverse circostanze ma incapaci di concretizzare le occasioni create. Il Manfredonia parte subito con un buon ritmo e si rende pericoloso già al 14’ con Montinaro, che tenta di sorprendere il portiere ospite Cevers direttamente da calcio d’angolo, costringendolo a una deviazione decisiva.

Al 18’, la squadra di casa sfiora il vantaggio con un tiro straordinario di Giacobbe da 25 metri: il pallone si stampa sul palo con Cevers ormai battuto, lasciando i tifosi sipontini con l’urlo strozzato in gola. La Virtus Francavilla risponde al 39’ con Taurino, che calcia a rete trovando però la deviazione provvidenziale della difesa locale, che manda il pallone in angolo.

Nella ripresa, il Manfredonia torna in campo con determinazione e crea subito un’occasione pericolosa al 3’: Carbonaro, servito da De Luca, entra in area e calcia, ma il portiere ospite Cevers si supera deviando in angolo. Al 29’ è ancora Cevers a negare la gioia del gol ai sipontini: un perfetto cross di Calemme trova la testa di Bubas, ma il portiere della Virtus Francavilla compie un autentico miracolo, respingendo la conclusione con un riflesso prodigioso.

Nonostante l’espulsione di Sosa al 14’ della ripresa, che lascia la Virtus in inferiorità numerica, gli ospiti riescono a resistere alle offensive del Manfredonia, dimostrandosi compatti in difesa. L’occasione più clamorosa arriva al 46’, quando Venanzio, su un cross perfetto di Calemme, colpisce di testa da pochi passi a portiere battuto, ma incredibilmente manda il pallone a lato, sprecando una chance colossale per decidere la partita.

Per il Manfredonia, un punto che muove la classifica ma non basta per rilanciare le ambizioni salvezza. La squadra sipontina tornerà in campo la prossima settimana contro il Fasano, consapevole che servirà maggiore cinismo per trasformare le buone prestazioni in vittorie.

a cura di Daniele Catalano